Mit Pure Encapsulations® Jungbleiben im hohen Alter

Resveratrol extra enthält ausschließlich stabiles und effektives trans-Resveratrol, dass aus dem japanischen Staudenknöterich gewonnen wird. Außerdem ist der sekundäre Pflanzenstoff auch in Weintraubenschalen und -kernen vorhanden, wodurch Resveratrol primär Bekanntheit erlangte (Rotwein). In Kombination mit Polyphenolen aus Traubenkernextrakt werden die nützlichen Eigenschaften von Resveratrol, wie die Unterstützung des Herz-Kreislauf-Systems, optimiert.

Ubiquinol-QH – Den Körper auf Tour bringen

Ubichinol und Ubichinon (Coenzym Q10) sind eng miteinander verwandt. Sie unterscheiden sich nur minimal in ihrer Struktur und können vom Körper ineinander umgewandelt werden. In den Mitochondrien, den Kraftwerken der Zelle, sind sie ein starkes Team. Ubichinol selbst kann, aufgrund seiner Struktur die antioxidativen Vitamine C und E regenerieren. Diese sind dann wieder für das Abfangen hochreaktiver Teilchen bereit. Die Umwandlung von Ubichinon in Ubichinol geschieht enzymabhängig. Mit zunehmendem Alter kann die Enzymaktivität sinken – und damit die körpereigene Bildung von Ubichinol. Als Vitaminoid ist es für Organe mit hohem Energiebedarf unverzichtbar und wird direkt in den Mitochondrien benötigt.