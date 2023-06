Am 23. Juni ist „Bürohundetag“ – Jetzt 5 PURINA-Hundesets gewinnen!

Am 23. Juni lautet das Motto in den heimischen Büros wieder „Who let the dogs out?”, wenn die Spürnasen ihre Hundehalterinnen und Hundehalter mit ins Büro begleiten dürfen. PURINA nützt den internationalen „Bürohundetag“, um all jene Hunde sowie ihre menschlichen Freunde auszuzeichnen, die bereits jetzt Tag für Tag nach dem Motto „Bring your Dog to Work Day“ leben. Damit es den Vierbeinern im Büro an nichts fehlt, bedarf es neben dem richtigen Futter und tierisch guten Snacks auch einem Wohlfühlort für die Office-Doggos!

Hunde am Arbeitsplatz, für weniger Stress und mehr Produktivität

Seit 20 Jahren macht sich PURINA für Hunde im Berufsalltag stark, sorgt für Aufklärungsarbeit und unterstützt mit der Initiative „Pets at Work“ bereits über 100 Unternehmen. Denn: Hunde am Arbeitsplatz wirken sich nachweislich positiv auf den Arbeitsalltag aus und helfen bei der Reduktion von Stress.

Wir verlosen 5 PURINA-Bürohundesets bestehend aus:

1x Hundekissen bzw. Hundebett

1x Wassernapf

1x Handtuch

1x Adventuros Snacks

1x Beneful Trockenfutter

E-Mail *

Teilnahmeschluss ist der 25.06.2023.

Über den/die Gewinner entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.