Ravensburger feiert den Internationalen Tag des Puzzles mit neuen Motiven und innovativem Rätselspaß

Egal ob begeisterte Sammler, Rätsel-Fans, Promis oder Familie am Küchentisch – zum Internationalen Tag des Puzzles am 29. Jänner kommen jedes Jahr alle zusammen, die die Puzzle-Leidenschaft verbindet.

Dieser besondere Tag zelebriert das beliebte Hobby, wenn aus einem bunten Teile-Chaos ein großes Ganzes entsteht. Dabei gibt es verschiedene Gründe zum Puzzeln. Manche lieben die Herausforderung und mögen es, Rätsel zu lösen, andere wiederum nehmen das Hobby als entspannte Auszeit vom Alltag.

Auf die Teilchen, fertig, los!

Was mit einem klassischen, rechteckigen Motiv begann, hat sich heute zu einer breiten Palette an Motiven und Schwierigkeitsgraden für Puzzler jeden Alters entwickelt. Es gibt 3D-Modelle, knifflige Krypt und Challenge Puzzles oder verspielte WOODEN Puzzles aus Holz mit einzigartigen Whimsies – die Vielfalt an Puzzles ist so facettenreich wie die Puzzler selbst.

Zur Feier des Tages wartet Ravensburger auch in diesem Jahr wieder mit zahlreichen neuen Ideen rund um die kleinen Teilchen auf: So werden unter anderem die beliebte Österreich-Serie und die Serie „Puzzle Moments“ um weitere Motive ergänzt, mit der neuen Reihe „Exit the Circle“ darf ab sofort mit Hilfe einer Drehscheibe gepuzzelt und anschließend gerätselt werden.

Neue Motive in der Österreich-Serie

Lust auf eine Auszeit in zweierlei Hinsicht machen die beiden Neuzugänge der Österreich-Puzzle-Serie: Die Titel „Vorderer Gosausee mit Dachsteinmassiv“ und „Sagenumwobenes Hallstatt“ ergänzen die derzeit erhältlichen 15 Motive der Reihe. Damit wurden weitere Gewinner-Motive aus einem Wettbewerb unter Hobby-Fotografen als 1.000 Teile-Puzzles veröffentlicht.

Zuerst wird gepuzzelt, dann gedreht

Mit „Exit the Circle“ wartet auf Rätselfans eine neue Puzzleform: Die bekannten Exit Puzzles wurden um eine Drehscheibe ergänzt, die nach dem Legen des Puzzles eingestellt wird, um zur Lösung zu gelangen. Die neue Serie enthält die drei Titel „Anno 1683“, „Anno 1883“ und „Anno 2083“, die am Ende kombiniert werden können um ein übergreifendes Rätsel zu lösen.

Wir verlosen ein Mal das Puzzle „Sagenumwobenes Hallstatt“ und ein Mal „Vorderer Gosausee mit Dachsteinmassiv“!

Die Puzzlemotive „Vorderer Gosausee mit Dachsteinmassiv“ und „Sagenumwobenes Hallstatt“ sind Neuzugänge der beliebten Österreich-Puzzle-Serie von Ravensburger, die aktuell 15 verschiedene Motive von Landschaftsimpressionen und Sehenswürdigkeiten aus ganz Österreich umfasst.

