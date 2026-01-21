Am 29. Jänner steht alles im Zeichen des Puzzle-Spaßes: Ravensburger lädt zum Puzzletag und präsentiert seine neue Familien-Puzzle-Linie – perfekt für gemeinsame Nachmittage am Wohnzimmertisch. Dank extragroßer Teile kommen dabei selbst die Kleinsten gut zurecht, während Erwachsene beim Mitmachen dennoch gefordert bleiben.

Größer, griffiger, gemeinsamer Spaß

Die neue Serie umfasst insgesamt 10 Motive mit je 500 Teilen sowie 5 Motive mit je 750 Teilen – doch die Puzzles selbst sind alles andere als klein. Zusammengesetzt erreichen sie die Größe eines klassischen 1.000- bzw. 1.500-Teile-Puzzles. Möglich machen das die deutlich größeren, griffigeren XL-Teile, die besonders gut in der Hand liegen und auch für Familien mit gemischten Altersstufen geeignet sind.

Eines der Highlights: das 500-Teile-Puzzle „Magische Bücherwelt“, das zum Preis von 16,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich ist. Das Motiv entführt in eine fantastische Welt voller Bücher, leuchtender Farben und märchenhafter Details.

Gewinnspiel

Für alle Puzzle-Fans gibt es zusätzlich ein Schmankerl: Wir verlosen 3 Stück des XL-Puzzles „Magische Bücherwelt“!