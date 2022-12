Rabenhof-Feeling in den Bezirken

Erfolgshows und Publikumslieblinge in den VHS-Veranstaltungszentren in Floridsdorf, Liesing und der Seestadt!

Gemeinsam mit den Wiener Volkshochschulen bringt das Rabenhof Theater seit Oktober ausgewählte Gemeindebau-Erfolgsshows in die Bezirke: Rabenhof-Publikumslieblinge wie Andreas Vitásek freuen sich, erstmals mit ihren Gemeindebau-Shows in den VHS-Veranstaltungszentren in Floridsdorf, Liesing und in der Kulturgarage in der Seestadt präsent sein zu können!

Den erfolgreichen Anfang in den VHS-Veranstaltungszentren Liesing, Floridsdorf und in der Kulturgarage in der Seestadt haben Rabenhof-Säulenheilige mit Erfolgsproduktionen aus dem Gemeindebautheater gemacht: Am 14. Jänner präsentiert Andreas Vitásek seinen umjubelten Nachkriegsklassiker DER HERR KARL von Carl Merz und Helmut Qualtinger in der Kulturgarage Seestadt.

Die ultimative Horror-Show der österreichischen Grauslichkeiten, von Presse wie Publikum gefeiert: Ob die Wiederauferstehung des Blockwarts im Tarnanzug von Hipster-Bobo-Helikopter-Eltern, Impfgegnerinnen, Kleinwalsertal-Fanboys (und -girls), Staatsverweigerern oder Ibiza-Verharmloserinnen – die Liste der österreichischen Grauslichkeiten ist lang und wird immer länger. Wer wäre passender, um mit seinen Wiener Wurstfingern in den Wunden zu bohrln, als DER HERR KARL! Das breite, hochwertige Kulturangebot aus dem Rabenhof-Spektrum mit Schauspiel, Musiktheater-Aufführungen wird auch im kommenden Jahr fortgesetzt.



Informationen und Karten unter www.rabenhof.at

Wir verlosen 3 x 2 Karten für die Vorstellung von Andreas Vitásek am 14. Jänner!

