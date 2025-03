Jazz trifft Video Art: Rabitsch & Pawlik live in der Seestadt

Am 29. März feiert das Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartet in der Kulturgarage Seestadt die Österreichpremiere ihres neuen audiovisuellen Kooperationsprojekts mit der kroatischen Videokünstlerin Nina Šegović mit freundlicher Unterstützung von Donaustadt Kultur.

Jazzliebhaber können sich auf ein mitreißendes Konzert freuen, das musikalische Brillanz mit faszinierender Videokunst verbindet. Zudem gibt es fünfmal zwei Karten für diesen besonderen Abend zu gewinnen.

Hochkarätiger Jazz mit individueller Note

Michaela Rabitsch, Österreichs einzige Top-Jazztrompeterin, und der Ausnahmegitarrist Robert Pawlik präsentieren mit ihrem Quartett ein musikalisches Erlebnis der Spitzenklasse. Ihre Eigenkompositionen spiegeln ihre charakteristische Mischung aus Jazz mit einer Prise World Music wider und faszinieren ein breites Publikum.

Inspiriert von der groovebetonten Spielweise des Hard Bop und angereichert mit einer kräftigen Portion Blues, serviert das Quartett urbanen Jazz, der sowohl ihre persönliche Handschrift trägt als auch die Atmosphäre legendärer Jazzmetropolen wie Chicago, New Orleans und New York einfängt. Ihre Stücke schlagen die Brücke zwischen entspannter Coolness und funky Grooves und entführen das Publikum in die Jazzclub-Welt des Big Apple.

Visuelle Kunst trifft auf musikalische Virtuosität

Die kroatische Videokünstlerin Nina Šegović erweitert das musikalische Erlebnis durch ihre beeindruckenden Echtzeit-Visuals. Ihre Kunst greift die vier Elemente Wasser, Wind, Feuer und Erde auf und setzt sie in Form von Licht- und Schattenspielen in Szene. Durch die Manipulation bewegter Bilder erschafft sie ein fünftes Element, das die Musik visuell erlebbar macht und eine immersive Erfahrung für das Publikum schafft.

Die Kulturgarage Seestadt – eine Location mit High-End-Technik

Die brandneue Kulturgarage in der Seestadt bietet die perfekte Kulisse für dieses einzigartige Projekt. Dank modernster Audio- und Videotechnik kommen sowohl Musik als auch visuelle Kunst optimal zur Geltung. Hier verschmelzen Klang und Bild auf höchstem Niveau und schaffen eine atemberaubende Symbiose aus Ton und Licht.

Dieses Konzert verspricht eine unvergleichliche Fusion aus erstklassigem Jazz und innovativer Videokunst – ein Muss für alle Musik- und Kunstliebhaber!

Wir verlosen 5 x 2 VIP-Tickets mit Plätzen in den ersten Reihen!