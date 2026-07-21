Gewinne eine Radlberger Retro-Bootsfahrt auf der Alten Donau

Ein lauer Sommertag, die Sonne im Gesicht, den Wind in den Haaren, die Liebsten an deiner Seite und ein erfrischendes Getränk in der Hand – das klingt nach dem perfekten Sommer. Nach einem Sommer wie damals.

Gemeinsam mit Radlberger und Eppel Boote laden wir dich zu einer besonderen Zeitreise auf die Alte Donau ein. Erlebe nostalgisches Sommerflair, entspanne bei einer gemütlichen Elektrobootfahrt und genieße einen unvergesslichen Nachmittag mit deiner Familie.

Freu dich auf Spiel und Spaß, sommerliche Snacks und erfrischende Radlberger Limonaden – ob Orange, Zitrone, Ananas oder die zuckerfreien Sorten Orange und Ananas – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei! Und für alle Gaming-Fans gibt’s mit dem Minecraft Drink noch ein besonderes Highlight obendrauf.

Gewinnspiel

Verlost werden 3 Plätze für die Radlberger Retro-Bootstour. Jeder Gewinn gilt für vier Personen.

Termin: Donnerstag, 30. Juli 2026, 16:00–19:00 Uhr

Ort: Eppel Boote, Wagramer Straße 48a, 1220 Wien

Jetzt mitmachen und mit etwas Glück gemeinsam mit deinen Liebsten einen unvergesslichen Sommertag wie damals erleben!