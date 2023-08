400 Tickets für die Rafael-Rotter-Night gewinnen!

Am Sonntag, 17. September, wird in der STEFFL-Arena eine Ikone verabschiedet. Das Heimspiel der spusu Vienna Capitals gegen HK SZ Olimpija aus Laibach (Spielbeginn: 17:30 Uhr), präsentiert vom Wiener Bezirksblatt, steht ganz im Zeichen von Rafael Rotter.

Der 36-jährige Wiener ist einer der wichtigsten Akteure in der Capitals-­Geschichte.

Meister und Fanliebling

Rafael Rotter lernte in seiner Heimatstadt den Eishockey­sport kennen. Nach Lehrjahren in Salzburg und Nordamerika kehrte der Angreifer in die Bundeshauptstadt zurück und lief ab der Saison 2008/09 für die spusu Vienna Capitals auf. Der Wiener wurde durch seine kompromisslose Spielweise schnell zum Publikumsliebling und essenziellen Kadermitglied. In der Saison 2016/17 konnte Rotter mit den Caps den Meistert­itel in der damaligen EBEL erringen. In der darauffolgenden Saison erzielte der Wiener 30 Tore und verbuchte 41 Vorlagen für sich, wofür Rotter zum Liga-MVP („wichtigster Spieler“) gekürt wurde. Für das Team aus Kagran ging er wettbewerbsübergreifend in 632 Spielen aufs Eis. Seine 500 Punkte, 147 Tore und 353 ­Vorlagen sind unerreicht.

Rückennummer 6

Beim ersten Heimspiel werden die spusu Vienna Capitals die mit Rotter untrennbar verbundene Rückennummer 6 sperren und ein Banner feierlich unter dem Hallendach enthüllen. Der Angreifer ist nach Phil Lakos der zweite Spieler, dem eine ­solche Ehre zuteil wird.

Rafael-Rotter-Night | spusu Vienna Capitals vs. HK SZ Olimpija

Sonntag, 17. September, 17:30 Uhr

STEFFL-Arena, Attemsgasse 1, 1220 Wien

Tickets auf vienna-capitals.at, im HockeyShop70 in der STEFFL-Arena

und beim Wien-Ticket Pavillon bei der Staatsoper

Wir verlosen 200 x 2 Tickets für die Rafael-Rotter-Night am 17. September!