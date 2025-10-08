Dieses Jahr lädt Ravensburger mit schaurig-schönen Spiele-Neuheiten zum Mitfiebern und Gruseln ein! Ob mysteriöse Rettungsmission im Eis, magische Rätsel mit den Ehrlich Brothers oder ein turbulenter Hexenzauber im Zauberwald – die Spieleherbst-Saison verspricht Spannung, Spaß und Gänsehaut-Momente für die ganze Familie.
KakerlaHex
Eines Nachts im Zauberwald, die Hexen brauen ihre Tränke. Aber was ist das? Plötzlich wuselt eine Kakerlake zwischen den Zauberkesseln herum! Fällt sie in einen Trank, ist dieser verdorben. Deshalb schnell den Zauberstab schwingen und die richtigen magischen Zutaten finden! Wo war nochmal der mächtige Kristall? Und wo das Spinnennetz? Wer kann sich am besten merken, in welchen Kessel welche magische Zutat gehört? Gewonnen hat, wer die meisten Punkte für erfolgreich gebraute Tränke sammeln konnte.
Für zwei bis vier Spieler ab fünf Jahren für 34,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.Weitere Informationen
Ehrlich Brothers: Escape the House of Magic
Im House of Magic kann man schon mal die Zeit vergessen. Katapult- Fahrstuhl und Teleporter sind schon abgeschaltet und niemand hört die Spieler rufen … Wie kommen sie da nur raus? Zum Glück gibt es eine versteckte Nottreppe. Es wäre aber nicht das House of Magic, wenn nicht auch hier Hindernisse warten würden! Nur wer die geheimnisvollen Rätsel der magischen Wendeltreppe löst und die Stufen in der richtigen Reihenfolge betritt, kommt am Ende zum rettenden Ausgang … In diesem Escape-Spiel warten insgesamt sechs verschiedene spannende Rätselrunden auf die Spieler – mit optischen Täuschungen, Logik- und Rechenrätseln sowie visueller Vorstellungskraft. Die Ehrlich Brothers Andreas und Chris stellen euch jede Runde persönlich in einem Video vor – Hammer!
Für ein bis vier Spieler ab acht Jahren für 24,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich, ET Oktober 2025.
Back Tales – Verschollen unterm Eis
„Back Tales“ ist ein kooperatives Mystery-Kartenspiel für Jugendliche und Erwachsene. Die Spieler entscheiden selbst, wie die Geschichte verläuft. Sie schlüpfen gemeinsam in die Rolle von Sophie und begeben sich auf eine riskante Rettungsmission nach ihrem Bruder John. Jede Entscheidung kann weitreichende Folgen haben und den Lauf der Geschichte verändern. Die innovativen Karten mit Fenstern und Aussparungen bieten den Spielern ein neues Spielerlebnis im Bereich der Mystery- und Rätselspiele. Während die Vorderseiten Szenen darstellen und die Geschichte erzählen, geben die Rückseiten die Konsequenzen der Entscheidungen wieder. Schaffen sie es, John zu retten und den Schatz zu bergen?
Für ein bis sechs Spieler ab zehn Jahren für 17,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.
Gewinnspiel
Wir verlosen jedes der neuen Spiele ein Mal! Mitmachen lohnt sich – ob spannende Mystery-Abenteuer, magische Escape-Action oder lustiger Hexenspaß für die ganze Familie: Hier ist garantiert für jeden etwas dabei.