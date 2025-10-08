KakerlaHex

Eines Nachts im Zauberwald, die Hexen brauen ihre Tränke. Aber was ist das? Plötzlich wuselt eine Kakerlake zwischen den Zauberkesseln herum! Fällt sie in einen Trank, ist dieser verdorben. Deshalb schnell den Zauberstab schwingen und die richtigen magischen Zutaten finden! Wo war nochmal der mächtige Kristall? Und wo das Spinnennetz? Wer kann sich am besten merken, in welchen Kessel welche magische Zutat gehört? Gewonnen hat, wer die meisten Punkte für erfolgreich gebraute Tränke sammeln konnte.

Für zwei bis vier Spieler ab fünf Jahren für 34,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.