Zu Ostern darf eines natürlich nicht fehlen: ein liebevoll gefülltes Osternest. Neben Schokolade und bunten Eiern sorgen kleine Spiele und kreative Überraschungen für besondere Freude bei Kindern. Passend zum Osterfest hat der Spielehersteller Ravensburger einige Ideen parat, die sich ideal als Geschenk im Osternest eignen und für gemeinsame Spielmomente in der Familie sorgen.

tiptoi® Wieso? Weshalb? Warum? junior – Bagger

tiptoi® Wieso? Weshalb? Warum? junior – Dinosaurier

Die interaktive Sachbuchreihe tiptoi® Wieso? Weshalb? Warum? junior beantwortet erste Kinderfragen auf Augenhöhe. Die klaren und liebevollen Bilder werden durch viele authentische Geräusche lebendig, für noch mehr Entdeckungsspaß gibt es ein einfaches Spiel, ein Hörspiel und ein Lied. Das Sachwissen wird altersgerecht erklärt und ist fachlich geprüft.

Wie kommt der Bagger zur Baustelle? Wie sieht ein Bagger von innen aus? Welche Bagger gibt es noch? Vom Abriss- bis zum Schwimmbagger – mit kindgerechtem Sachwissen und liebevollen Illustrationen eröffnet tiptoi® schon den Kleinsten einen spannenden Zugang zur Welt der Bagger.

Wann lebten Dinosaurier? Wie unterschiedlich waren sie? Wo kannst du heute Dinosaurier sehen? Mit kindgerechtem Sachwissen und liebevollen Illustrationen eröffnet tiptoi® schon den Kleinsten einen spannenden Zugang zur Welt der Dinosaurier.

Für Kinder ab zwei Jahren für je 15,50 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

Meine ersten Spiele: Matsch-Quatsch

Alle lieben es in Matschpfützen zu springen. In Matsch-Quatsch schlüpfen die Kinder daher entweder in die Rolle der Quatsch-Monster oder sie unterstützen „den Matsch“. Werden es die Monster schaffen, auf die andere Seite des matschigen Pfads zu gelangen, oder wird es dem Matsch gelingen die Monster in den tiefen Pfützen verschwinden zu lassen? Der 3D-Aufbau und ein wahlweise kooperativer oder kompetitiver Spielmodus fördern bei kleinen Abenteurern erstes Regelverständnis, Aufmerksamkeit und Teamgeist. Das Spiel aus der Reihe „Meine ersten Spiele“ besteht aus besonders robustem Material in Ravensburger Qualität und ist so bestens für Klein- und Vorschulkinder geeignet.

Für ein bis fünf Spieler ab drei Jahren für 19,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

Meine ersten Spiele: Glitzer-Minis

Es ist soweit! Die Glitzer Minis werden bald aus ihren Eiern schlüpfen! In diesem zauberhaften Kinderspiel würfeln Kinder ab 3 Jahren mit zwei bunten Würfeln, um wunderschöne, Eier aus der Mitte oder von anderen Spielern zu sammeln und zu tauschen. Bleibt ein Ei bei einem Kind und es würfelt die richtige Kombination, schlüpft der süße Glitzer Mini aus dem funkelnden Ei. Wer schafft es, die meisten Glitzer Minis vor sich zu versammeln?

Für zwei bis fünf Spieler ab drei Jahren für 14,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

BRIO Flora Einhorn Iris Blumenhaus

Das Blumenhaus von Iris, eines der Einhörner in der Welt von BRIO Flora, öffnet die Tür zu einer bunten, fantasievollen Spielwelt. Das große weiß- türkise Blumenhaus mit aufklappbaren Blütenblättern bietet einen vielseitigen Spielraum, in dem Iris sich zurückziehen oder als mutige Abenteurerin Neues entdecken kann. Ihr beweglicher Körper, das funkelnde Horn und die leuchtenden Details machen Iris zu einer besonderen Figur in der Flora-Familie. Die magnetische Nase erlaubt es, Blumen, Blätter oder kleine Accessoires aufzunehmen, und mit den aufsteckbaren Flügeln kann Iris die Flora-Welt aus einer neuen Perspektive erkunden. Das Set unterstützt spielerisch die Feinmotorik, Kreativität und Fantasie der Kinder und ist kompatibel mit allen BRIO Flora Spielsets.

Für Kinder ab drei Jahren für 17,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

BRIO World Peppa Wutz Zug

Einsteigen und losfahren mit Peppa und George! Der Peppa Wutz Zug bringt die beliebten Figuren aus der gleichnamigen Serie direkt auf die BRIO Schienen. Die farbenfrohe Lok bietet Platz für die kleinen Schweinchen, dazu kommen zwei Waggons für Freunde, Koffer oder weiteres Zubehör. Dank der bekannten BRIO Magnetkupplungen lässt sich der Zug spielend leicht mit allen BRIO World Sets verbinden – so entstehen immer neue Strecken und Geschichten. Mit 6 Teilen (Peppa und George, Lok, 2 Waggons, Koffer) ist dieses kompakte Set der perfekte Einstieg in die bunte Welt von Peppa Wutz.

Für Kinder ab drei Jahren für 29,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

Bo Bo Bon

Bo Bo Bon ist ein einfaches Stichspiel mit unterschiedlich großen Karten. Die Kinder versuchen, so viele Stiche wie möglich zu machen, indem sie die größte Karte spielen. Doch Vorsicht! Manche Stiche wollen sie gar nicht haben, zum Beispiel die Ameise, die einem gewonnene Punkte stibitzt!

Für zwei bis vier Spieler ab fünf Jahren für 10,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

Minecraft Cave Adventure

Mit Minecraft Cave Adventure wird die ikonische Blockwelt zum dreidimensionalen Denkspiel. Stein- und Lavablöcke formen ein anspruchsvolles 3D-Labyrinth, durch das sich die Spielenden einen sicheren Weg zur Schatzkammer bauen müssen. Jeder Zug will überlegt sein, denn Gefahren lauern an jeder Ecke. 40 Herausforderungen mit steigendem Schwierigkeitsgrad sorgen für Spielspaß und fördern strategisches Denken – ganz ohne Bildschirm, aber mit maximalem Minecraft-Gefühl.

Für Kinder ab acht Jahren für 29,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

Malen nach Zahlen mit Gipselement – Eichhörnchen

Die neue Malen nach Zahlen Serie mit 3D Gipselementen verbindet kreatives Modellieren mit Malen nach Zahlen. Die 2-IN-1-Sets beinhalten gemischte Acrylfarben, Malvorlagen, Gips zum Anmischen und die dazugehörigen Gipsformen. Dank der farbigen Motivlinien können Kinder ganz einfach das gesamte Motiv ausmalen. Die passenden, selbst gegossenen Gips-Elemente werden ebenfalls bemalt und auf das Motiv geklebt. Die fertigen Kunstwerke sind eine tolle Dekoration im Kinderzimmer. In den Motiven „Liebes Eichhörnchen“, „Sternenkatze“, „Pferdeglück“ und „Meeresfreunde“ erhältlich.

Für Kinder ab neun Jahren für 17,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

Back Tales: Die Smaragd-Hochzeit (2. Fall)

Agent Nyx ist auf der Suche nach einer gefährlichen Festplatte, die im Besitz eines skrupellosen Verbrechers ist. Back Tales – Die Smaragd- Hochzeit ist der zweite Teil der Mysteryreihe, bei der die Entscheidungen der Spieler das Abenteuer aktiv beeinflussen. Mithilfe von Aktionskarten kann mit fiktiven Personen interagiert oder Gegenstände genutzt werden. Durch verschiedene Enden kann das Abenteuer auch mehrmals bestritten werden. Jedes Mal lernen die Spieler Neues dazu. Das Spielmaterial bleibt intakt und bietet immer wieder von neuem Spielfreude.

Für ein bis sechs Spieler ab zwölf Jahren für 17,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

Gewinnspiel

Wir verlosen 3 Exemplare von “Bo Bo Bon”!