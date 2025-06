Verspielte Reise-Begleiter: Kompakte Spiele für die Ferienzeit

Ravensburger bietet auch in diesem Sommer abwechslungsreichen Spielespaß im Kleinformat: Ob unterwegs, am Badeteich oder am Strand, passende Spiele zum Zeitvertreib dürfen im Gepäck nicht fehlen.

pictoo – Disney / Dino / Fantasy

57 Wimmelkarten zeigen witzige und skurrile Szenen, auf denen Schätze und Gegenstände aus der jeweiligen Themenwelt versteckt sind. Jeder Spieler erhält fünf Karten, die er offen vor sich ablegt. Die oberste Karte wird vom mittigen Stapel auf das Suchmotiv gedreht. Nach diesem suchen alle gleichzeitig auf ihren Karten. Wer das Motiv zuerst entdeckt, legt seine Karte ab und bestimmt das neue Suchmotiv mit deren Rückseite. Der erste, der alle seine fünf Karten los wird, gewinnt! Für zwei bis sechs Spieler ab vier Jahren für je 8,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

Labyrinth GO!

In „Labyrinth Go!“ spielen bis zu vier Personen um die Wette. Die vier Labyrinth-Würfel verraten, welche Schätze in jeder Runde eingesammelt werden müssen. Mit Hilfe der Wegeplättchen versuchen alle Spieler, die gesuchten Schätze mit der Mitte ihres Spielplans zu verbinden. Wer das am schnellsten schafft, schnappt sich die meisten Punkte. Doch aufgepasst, dass sich kein Fehler eingeschlichen hat! Durch die immer neu geworfenen Würfel ist jede Runde anders und ein großer Spaß für die ganze Familie! Für ein bis vier Spieler ab sieben Jahren für 19,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

Sudoku 5×5

Das Zahlenrätsel bringt frischen Wind in den klassischen Denksport! 60 spannende Sudoku-Aufgaben fordern heraus, das 5×5-Raster so zu füllen, dass in jeder Reihe, Spalte und Farbregion die Zahlen eins bis fünf jeweils einmal vorkommen. Mit 25 magnetischen Zahlenplättchen und einer praktischen Schachtel, die zugleich als Spielfläche und Aufbewahrungsfach dient, ist das Set der ideale Begleiter für unterwegs – für alle, die ihren Denksport überall genießen möchten. Für Kinder ab acht Jahren für 17,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.