Red Bull BassLine: Top-Tennis meets Turntables

Red Bull BassLine revolutioniert sowohl für Sportler als auch Zuschauer das Format eines Tennis-Turniers und lockt damit die Topstars am 21. Oktober 2022 in die temporäre Tennis-Halle bei Erste Bank Open 2 Go am WEV-Gelände am Wiener Heumarkt.

Am Freitag, den 21. Oktober 2022, erfolgt der Aufschlag zur zweiten Ausgabe des spektakulären Tennis-Events Red Bull BassLine. Es ist mehr als ein „Warm up“ für die Erste Bank Open – dieses innovative Tennis-Format ist ein Aufschlag in die Zukunft. Man nehme ein Tennis-Turnier, verbinde es mit Elementen aus NBA-Spielen oder Beachvolleyball-Events, beschleunigt den Ablauf und reduziere die Distanz zwischen Sportstars und Publikum. Das verändert das Erlebnis eines Turniers nicht nur für die Tennis-Stars, sondern auch für die Zuschauer.

Hippe Beats zu schnellen Ballwechseln! Was früher so undenkbar wie bunte Farben beim Tennis-Outfit waren, kombiniert Red Bull BassLine zu einem besonderen Erlebnis. Die Fans sind so nahe wie sonst nie an den Spielern dran, die sich zwischen ihren Einsätzen auf Ergometern direkt neben dem Court warmhalten und mit den Zuschauern interagieren können. Insgesamt dauert das gesamte Turnierprogramm vom ersten Aufschlag bis zur Entscheidung im Finale rund drei Stunden.

Live dabei sein am Heumarkt, im Free-TV oder per Livestream

Wer sich die zweite Ausgabe von Red Bull BassLine am 21. Oktober 2022 ab 18.00 Uhr in Wien nicht entgehen lassen will, kann ab sofort Tickets zum Preis von 39 Euro erwerben: www.erstebank-open.com/red-bull-bassline

Wir verlosen 3 x 2 Tickets!