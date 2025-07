“Reden wir über’s Leben”: Buch von Erika Freeman zu gewinnen!

Im stilvollen Ambiente des Hotel Imperial fand am Montagabend eine Buchpräsentation statt, die nicht nur durch ihre Eleganz, sondern vor allem durch Tiefgang und Menschlichkeit überzeugte.

Verlegerin Uschi Pöttler-Fellner und die renommierte Psychoanalytikerin sowie Zeitzeugin Erika Freeman stellten ihr gemeinsames Werk „Reden wir übers Leben“ vor – eine intensive Reflexion über das Leben, getragen von zwei starken Frauenstimmen.

Ein Abend voller Esprit, Tiefe und feiner Ironie

Erika Freeman | ©Elisabeth Lechner

Der Echo Media Buchverlag hatte geladen – und zahlreiche Vertreter:innen der Wiener Kulturszene, der Medien und langjährige Wegbegleiter:innen folgten der Einladung. Doch es war mehr als eine klassische Lesung: Pöttler-Fellner und Freeman traten in einen lebendigen Dialog über das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen. Zwischen heiteren Anekdoten und nachdenklichen Momenten spürte man die tiefe Verbindung der beiden Frauen – geprägt von Vertrauen, Humor und gegenseitigem Respekt.

Geburtstagskind mit bewegender Lebensgeschichte

Die Präsentation fiel auf einen besonderen Tag: Erika Freeman feierte an diesem Abend ihren 98. Geburtstag. Der ORF widmet ihr einen Beitrag in “Seitenblicke“, auch der Sender W24 berichtete. Im Mittelpunkt stand jedoch nicht nur das Jubiläum, sondern ein bewegendes Buch, das Mut macht, Erinnerungen ehrt und das Leben in seiner ganzen Fülle beleuchtet.

Von Wien nach New York: Eine Flucht, die alles veränderte

Freemans Biografie liest sich wie ein historischer Roman. 1939 floh sie im Alter von nur zwölf Jahren allein aus Wien vor den Nationalsozialisten nach New York – eine dramatische Flucht, die den Beginn eines außergewöhnlichen Lebens markierte. In der neuen Welt fand sie nicht nur Sicherheit, sondern auch ihren Weg: als Psychoanalytikerin, Intellektuelle und feinfühlige Beobachterin der menschlichen Seele.

Ein Buch wie ein langes, tiefes Gespräch

In „Reden wir übers Leben“ gelingt es Uschi Pöttler-Fellner, eine Gesprächsatmosphäre zu schaffen, die intime Einblicke erlaubt: Freeman erzählt von ihrer Kindheit im Wien der 1930er-Jahre, von traumatischen Erfahrungen, aber auch von Hoffnung, Humor und Haltung. Die Gespräche streifen persönliche und politische Themen – von der Weltpolitik bis zur Liebe, vom Erinnern bis zum Verzeihen.

Ein Werk mit Seele – warmherzig, klug und wienerisch

Das Publikum zeigte sich bewegt, lachte, nickte zustimmend – genau wie es dem Geist des Buches entspricht. Zum süßen Ausklang wurde eine Imperial Torte serviert, passend zum Ort und Anlass. „Reden wir übers Leben“ ist kein gewöhnliches Interviewbuch, sondern ein Porträt voller Esprit, Tiefgang und Lebensklugheit. Für alle, die sich für Zeitgeschichte, Psychologie und menschliche Geschichten interessieren, ist dieses Buch ein echter Gewinn.

Jetzt im Handel erhältlich

„Reden wir übers Leben“ von Uschi Pöttler-Fellner und Erika Freeman ist ab sofort im Buchhandel erhältlich (echomedia Buchverlag, 19,90 Euro).

