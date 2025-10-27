Gewinnen Sie einen Gesundheitsurlaub für zwei Personen im REDUCE Hotel Vital ****S in Bad Tatzmannsdorf! Genießen Sie zwei Nächte mit Thermengenuss und Grüner Hauben Kulinarik, eine vitalisierende Kryotherapie in der Kältekammer bei -110°C (p.P.) sowie ein belebendes Kohlensäureheilbad (p.P.)!

Aktivieren Sie Ihre Selbstheilungskräfte

Im REDUCE Hotel Vital ****S steht alles im Zeichen von Gesundheit und Wohlbefinden. Die hoteleigene Thermen-, Sauna- und Sinneswelt lädt zum Entspannen ein. Naturheilschätze wie Thermalwasser, entzündungshemmende Moorpackungen und vitalisierende Kohlensäurebäder wirken tiefgreifend. Yoga, Pilates und Wanderungen durch das sanft-hügelige Südburgenland runden das Angebot ab. Eine Besonderheit ist das innovative BodyLAB mit 3D-Körperanalyse, HRV-Messung, Ernährungsberatung und Kältekammer (-110°C) – für mehr Vitalität. Kulinarisch überzeugt die mit der Grünen Haube und dem V-Label ausgezeichnete Küche – von Klassikern bis hin zu veganen Highlights.

Mehr Informationen unter: www.reduce.at

REDUCE Hotel Vital ****S

7431 Bad Tatzmannsdorf

Elisabeth-Allee 2

vital@reduce.at

+43 3353 8200 60

Der Gutschein ist von 01.12.2025 bis 31.12.2026 gültig (ausgenommen Fest- & Feiertage sowie Weihnachten & Silvester). Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.