Der Samstag startet um 10:30 Uhr mit „Yalla Yalla Arabia“, einer packenden Reise durch die Arabische Halbinsel mit Lutz Jäkel und Nadine Pungs. Am Nachmittag folgen unter anderem David Groß, der mit seiner preisgekrönten TV-Reihe Wastecooking samt „fahrender Mülltonne“ von Wien bis Japan unterwegs war, sowie Tobias Schorcht, der Patagonien zu Fuß und per Schlauchboot durchquerte.

Am Abend steht ein besonderer Gast auf der Bühne: Bergsteigerlegende Hans Kammerlander. In „Bergsüchtig“ erzählt er von Höhen, Tiefen und seiner lebenslangen Leidenschaft für die Berge.

Glücksland Bhutan & ein Esel auf Alpentour

Auch der Sonntag bietet tiefgehende Einblicke in faszinierende Lebenswelten. Filmemacher Stefan Erdmann präsentiert sein einfühlsames Portrait des Königreichs Bhutan, bevor Autorin Lotta Lubkoll von ihrer ungewöhnlichen Alpenüberquerung mit Esel Johnny berichtet. Berührende Einblicke liefert schließlich Stephanie Fuchs, die ihr Leben mit den Massai und ihre Familiengeschichte erzählt. Zum Festivalfinale nimmt Fotograf und Journalist Peter Gebhard das Publikum mit auf sein „Bulli Abenteuer Island“.

Rahmenprogramm: Musik, Fotokunst & Kulinarik

Neben den Hauptvorträgen gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit Reiseausstellern, Live-Weltmusik, nepalesischem Essen, Fotokunst und einem bunten Handwerksbazar. Besonders beliebt: die frei zugänglichen 30-Minuten-Präsentationen im kleinen Saal – ideal für einen kurzen inspirierenden Abstecher in fremde Welten.

30-Minuten-Präsentationen (Eintritt frei!)

14. Februar

12:45 Andine Begegnungen – Harald Herndl/New Horizons

15:45 Pantanal – Rainer Skrovny/ARR Reisen

18:45 MTB Costa Rica – Wolfgang Neumüller/Hauser Exkursionen

15. Februar

12:45 Japan – Clemens Walzl/Lass uns reisen

15:45 Das perfekte Fotobuch – CEWE

18:45 Namibia & Botswana – Rainer Skrovny/ARR Reisen

Ort & Tickets

Altes AKH – Campus Uni Wien (9., Spitalgasse 2–4, Hof 2)

Tickets sind erhältlich auf www.allesleinwand.at, beim Portier der Hauptuni sowie via Ö-Ticket.

Mehr Infos: www.allesleinwand.at

Gewinnspiel: 2 × 2 Tickets zu gewinnen!

Für alle, die beim Festival live dabei sein möchten: Wir verlosen 1 × 2 Tageskarten für einen Tag nach Wahl!