26. Restaurantwoche: Fein speisen zu Jubelpreisen

Die Restaurantwoche hat sich in den letzten Jahren zu einem wahren kulinarischen Highlight entwickelt. Mit der Jubiläumsausgabe im letzten Jahr konnte das Event erneut seine Beliebtheit unter Beweis stellen. Denn eine Woche lang wurde die österreichische Hauptstadt zum Hotspot für Gourmets und Genießer. Doch nun soll die Restaurantwoche noch größer werden, denn 2023 findet das Event erstmals österreichweit statt.

Ganz Österreicht is(s)t mit dabei

Vom 6. bis zum 12. März 2023 können sich die Österreicherinnen und Österreicher auf eine einzigartige Woche freuen, in der sie in den besten Restaurants des Landes Speisen zum Spitzenpreis genießen können. Dabei ist die Restaurantwoche nicht mehr auf Wien beschränkt, sondern findet erstmals in allen neun Bundesländern statt. Vom Burgenland über Salzburg bis nach Tirol können Gourmets und Genießer in über 100 Restaurants, Wirtshäusern und traditionellen Gaststuben einzigartige Lunch-Angebote und Dinner-Menüs genießen.

Mehr Infos und teilnehmende Restaurants finden Sie unter dierestaurantwoche.at

Wir verlosen fünf 3-Gänge Dinner im Restaurant Kussmaul für 2 Personen inklusive Weinbegleitung!

