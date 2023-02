Eine musikalische Zeitreise für den guten Zweck

Tanzen, feiern und du gleichzeitig Gutes tun. Am Samstag, den 25. Februar, findet die legendäre @retropartyvienna im The Loft, am Lerchenfelder Gürtel 37 statt. Auf drei Floors nehmen Resident-DJs und Special Guests die Partytiger mit auf eine musikalische Zeitreise durch die 90er, Nuller- und Zehnerjahre.

Unterstützung für Flüchtlinge

Gleichzeitig wird das Flüchtlingsprojekt Ute Bock unterstützt, denn der Reinerlös des Abends kommt direkt den Geflüchteten in Wien zugute. Mit der Teilnahme an der Party werden nicht nur die Lebensbedingungen von Menschen in Not verbessert, sondern auch, der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft gefördert.

Mehr Infos zum Line-Up und Ticketing gibt es unter www.fraubock.at

Wir verlosen 2 x 2 Eintrittskarten!

