Gewinne 20 pflanzliche Schoko-Packages von RITTER SPORT!

Pflanzenbasierte Ernährung wird immer beliebter und auch die Schokoladenmarke RITTER SPORT hat sich dem Trend angepasst und bietet mittlerweile fünf vegane Sorten an. Diese werden alle in Österreich produziert und enthalten keine Milch, sind jedoch genauso schokoladig wie man es von RITTER SPORT erwartet.

Natürliche Zutaten in hoher Qualität

RITTER SPORT verwendet ausschließlich zertifizierten, nachhaltigen Kakao aus langfristigen Partnerschaften mit Bauern in Nicaragua. Die veganen Sorten bieten eine Vielfalt an Geschmacksrichtungen, von Mild Classic über Crunchy Mandel und Crunchy Voll-Nuss bis hin zu den neuen Sorten Roasted Peanut und Salted Caramel. Durch die Verwendung natürlicher Zutaten in hoher Qualität, wie knackige Nüsse und ausgewähltes Superfood, sorgen diese für fein abgestimmte Geschmacksnoten. Egal ob als Snack zwischendurch, beim Serienabend oder einfach zum Genießen, für jeden ist mit den fünf veganen Geschmacksrichtungen bestimmt etwas dabei.

Wir verlosen 20 pflanzliche Schoko-Packages von RITTER SPORT!

E-Mail *

Newsletter-Anmeldung! Mit dem Wiener Bezirksblatt-Newsletter sind Sie immer bestens informiert. Anmelden

Die Sorte Roasted Peanut besticht mit knackig gerösteten und gesalzenen Erdnüssen in cremiger RITTER SPORT Schokolade auf Mandelbasis.

Teilentöltes Mandelmehl bildet auch die Basis der Sorte Salted Caramel. Verfeinert mit knusprigen Karamellstückchen und einer leichten Salznote ist die neue Sorte die perfekte Kombination aus süß und salzig.

Die Mild Classic ist nach wie vor die vegane Alternative zur Milchschokolade – Mandelmehl und Haselnusspaste bilden die Basis dafür.

Die Crunchy Mandel basiert auf veganer RITTER SPORT-Schokolade mit 50% Kakaoanteil und knusprigen Quinoa-Crisps. Obendrein ist sie die beliebteste Sorte bei österreichischen Konsumentinnen und Konsumenten und die meistverkaufte vegane Schokolade am österreichischen Markt überhaupt.