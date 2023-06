Ritterturnier zu Pferde in Vösendorf – Wir verlosen Tickets!

Vom 17. bis 18. Juni verwandelt sich der Schlosspark der Marktgemeinde Vösendorf in ein mittelalterliches, buntes Treiben. Als besonderes Highlight gilt das Ritterturnier zu Pferde.

Ganztägiges Unterhaltungsprogramm, mittelalterliche kulinarische Erlebnisse, Live Musik und ein mittelalterlicher Markt dürfen nicht fehlen.

Spannung und Gaumenfreuden

Hautnah können Gross und Klein die spannenden Ritterkämpfe miterleben, sich an den Späßen der Gaukler erfreuen und zur mittelalterlichen Live Musik tanzen. Kulinarische Köstlichkeiten, wie Ritterpfannen, Grillspezialitaeten, Burgfräuleins Leibgerichte und des Knappen Lieblingssüßigkeit. Gebackene Mäuse findet man in der Gastromeile. Um den grossen Durst zu löschen, macht man einen Sprung in die Taverne. Bei einem erfrischendem Kirschbier, einem Humpen Met oder einem frischen Hollersaft aus Prinzessin Elvira’s Garten kann man manchmal sogar ein, zwei oder drei Ritter treffen, die sich nach ihrem Kampf erfrischen. Kaffee und Kuchen zum Entspannen bietet das Mokkazelt.

Ritterparcours und Mittelaltermarkt

Für die kleinen Besucher gibt es einen Ritterparcours. Wenn dieser geschafft ist, können sich die Kleinen sogar zum Ritter schlagen lassen.

Bei Bummeln durch den mittelalterlichen Markt finden Gäste allerlei interessante Waren, die aus dem Mittelalter nicht wegzudenken sind. Stöbern Sie durch Marktstände, die unter anderem Schmuck, Schwerter, Pfeil und Bogen, Holzspielzeug, Kinderschwerter, Reiterbögen, Felle, Blumenkränze, und vieles andere anbieten. Lagergruppen, welche das mittelalterliche Leben aus diversen Epochen und Gebieten nachleben, laden zum Besuchen ein.

Mehr Infos unter www.mittelalterevent.com

