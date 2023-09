Tickets für „ROCK ME AMADEUS“ gewinnen!

In einer atemberaubenden Inszenierung feiert am 7. Oktober 2023 „Rock me Amadeus“ seine mit Spannung erwartete Weltpremiere im Ronacher.

Das Musical ist eine beeindruckende Hommage an den legendären österreichischen Musiker Falco und seine unvergängliche Musik, die die Generationen jetzt noch begeistert.

Eine Legende feiert Comeback

Mit über 60 Millionen verkauften Tonträgern, zahlreichen Nummer-1-Hits und Songs in Hitparaden von 27 Ländern gilt Falco bis heute als eine der erfolgreichsten Popgrößen Europas. Falcos Einfluss lebt weiter, und die Musicalproduktion ist eine liebevolle Erinnerung daran, wie seine Musik Generationen überdauert und verbindet. Die Premiere des Musicals lockt damit nicht nur eingefleischte Falco-Fans, sondern auch Musicalliebhaber aus aller Welt nach Wien ins Ronacher.

Amadeus rockt das Ronacher

Die Uraufführung im Ronacher Theater am 7. Oktober verspricht ein Spektakel aus Musik, Tanz und beeindruckender Bühnentechnik mit hochkarätiger Besetzung zu werden. Das Team arbeitet mit renommierten Choreografen und Bühnenbildnern zusammen, um eine eindrucksvolle Show zu schaffen, die Falcos Genialität und seinen Einfluss auf die Musikwelt würdigt. Musik, Liedtexte und kreative Beratung kommen dabei von Ferdi Bolland und Rob Bolland.

Ein Wiener Musiker und sein Aufstieg zum Weltstar

„Rock me Amadeus“ erzählt die faszinierende Geschichte des jungen Wiener Musikers Hans Hölzel und seinem Aufstieg zum internationalen Superstar und wirft gleichzeitig einen Blick auf die Person hinter der Bühnenpersona. Das Musical zeigt die Höhen und Tiefen seines Lebens, seine kreativen Kämpfe und seinen Beitrag zur Musikwelt. Die Zuschauer werden auf eine emotionale Reise mitgenommen, die tiefe Einblicke in sein Innerstes verspricht und durch Falcos Hits wie „Jeanny“, „Der Kommissar“ und natürlich „Rock Me Amadeus“ führt.

INFOS & KARTENVORVERKAUF

Spielzeiten Rock me Amadeus – Das Falco Musical

– Dienstag & Mittwoch: 18:30 Uhr

– Donnerstag, Freitag & Samstag: 19:30 Uhr

– Sonntag: 14:00 Uhr

– Montag: spielfrei



Hier kommen Sie zu den Vorverkaufsstellen der Vereinten Bühnen Wien.

Onlinebuchungen sind über den Ticketshop unter www.musicalvienna.at möglich.

Gruppenbuchungen ab 11 Personen unter sales@vbw.at

Wir verlosen 100 Tickets für die Vorstellung am 10. Oktober!