„Ruhestand mit Hindernissen“: DAS Buch für die Herbst-und Winterzeit

Ausführlicher Inhalt

Nach mehrmonatiger Suche findet Greta Bergheim am Wiener Stadtrand das perfekte Haus im Grünen, um – gemeinsam mit ihren Pekinesen Ping und Pong – ihren Ruhestand zu genießen. Am Tag der Schlüsselübergabe entdeckt die ehemalige Marketingleiterin eines großen Kosmetikkonzerns jedoch, dass das Haus auch an Silvie Tassel und Anna Morgenstern verkauft wurde. Nach einer Lagebesprechung der geschockten Frauen steht fest, dass ihnen nichts anderes übrig bleibt, als das geräumige Haus vorübergehend gemeinsam zu beziehen. Sowohl die unterschiedlichen Charaktere, Biographien und Geschmäcker der Seniorinnen, als auch zahlreiche überraschende – angenehme und unangenehme – Herausforderungen lassen die drei Frauen turbulente Zeiten durchleben. Gelegentlich ist viel Toleranz und Kompromissfähigkeit notwendig, andererseits schweißen ihre Erlebnisse die Frauen stark zusammen. Als letztendlich die Möglichkeit greifbar wird, die Wohngemeinschaft wieder aufzulösen, hält sich die Begeisterung der drei in Grenzen …