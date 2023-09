RUN VIENNA 1:59: Auf den Spuren von Eliud Kipchoge

„Eliud did 42,195 km! How far can you go?” – das können die Teilnehmer am 7. Oktober 2023 auf mehreren Runden auf der Prater Hauptallee herausfinden und sich dabei zum bereits zweiten Mal vom Originalstartort Reichsbrücke auf die Spuren von Eliud Kipchoge begeben.

©KSV Eliud / C.Lepka

Exakt um 8:15 Uhr, der Originalstartzeit der INEOS 01:59 Challenge 2019, werden die Athleten ihr Rennen aufnehmen. Nach Eliuds Fabel-Rekordzeit von 01:59:40 ist spätestens Schluss, bis dahin können sich die Läufer messen und versuchen, so weit wie möglich zu kommen. Wer es kürzer haben möchte, kann den Bewerb nach 4,2 km oder nach entsprechenden Zusatzrunden beenden.

Wien Energie Speed Radarzone

Eliud Kipchoge ist bei seinem Rekord- lauf eine durchschnittliche Geschwindigkeit von rund 21 km/h gelaufen, somit unter 3 Minuten am Kilometer. „Nach jeder Runde besteht die Möglichkeit, auf einer Länge von 100m die Top-Geschwindigkeit zu messen. Den schnellsten Läufer winkt einer von zahlreichen Sonderpreisen“, berichten die Veranstalter Gerhard Wehr und Christoph Hugl.

RUN VIENNA 1:59

Datum: 07. Oktober 2023

Startzeit: 08:15 Uhr

Start: Wien, Reichsbrücke

Ziel: Prater Hauptallee Höhe Stadion

Wertungenerfolgennach4km,6km,

8 km, 12 km, 14 km, 16 km, 18 km, 20km, 21,0975 km, 24 km, 26 km, 28 km

Special: Wien Energie Speed Radar Zone

www.runvienna159.com

Wir verlosen 10 Startplätze!