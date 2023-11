Einer der vielen Weinkeller in der Senderstraße am Bisamberg ist ein Unikum. Nach alter Hauertradition haben Vater und Sohn Hannes Reinbacher jedes Jahr die Röhre ein Stück weiter in die Löss-Formation des Bisamberg-Bauches getrieben.

Bei solchen Maulwurf-Tätigkeiten in den Reinbacher-Katakomben stießen Hannes und Johannes auf rund 100.000 Jahre alte diverse Knochen.

Mammuts am Bisamberg!

Urzeit-Forscher der Uni Wien agnoszierten die Gebeine als Skelettreste eines Huftieres, auch ein kleiner Mammutknochen war darunter. Als sensationell bezeichneten die Wissenschaftler einen Riesenzahn, den Hannes Reinbacher aus dem Löss schaufelte. Der Zahn war eindeutig einem Höhlenbären zuzuordnen.

Alle Winzer des Landes

Solche und ähnliche Geschichten kann man in Ernst Biebers Wein-Almanach „Rundumadum“ im Weinland der Superlative nachlesen. Das Buch enthält aber auch auf 352 Seiten alle Österreichischen Weinbaubetriebe geordnet nach „ganz hoch“ vom Weingut Adam Liegel in Kranach auf 550 Metern Seehöhe über „ganz gläsern“ vom Zauberer Tony Rai, der Jungfrauen über seinem Gut schweben ließ bis „ganz gut“ wie etwa das Freigut Thallern des Stiftes Heiligenkreuz in Gumpolskirchen. Auch die größten, schönsten und ungewöhnlichsten Weinfässer erkundet, um zu den höchstprämierten Weinen vorzustoßen.

Für Jeden etwas

Es kann mit Sicherheit angenommen werden, dass auch ihr Lieblingswinzer in Biebers-Almanch treffend beschrieben und verewigt ist. Schaun‘ sie sich das einfach an!

„Rundumadum“

von Ernst Bieber

Kral Verlag

352 Seiten

€24,90 Euro

Wir verlosen 3 Mal das Buch „Rundumadum“!