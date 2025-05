Zurück mit Karacho: Die ULRICH & ERICH Rutschpartie 2025

Der Countdown läuft: Am 27. und 28. Juni 2025 verwandelt sich der St. Ulrichsplatz in Neubau wieder in ein feucht-fröhliches Sommerparadies! Die dritte Ausgabe der legendären ULRICH & ERICH Rutschpartie steht in den Startlöchern – und wie immer gilt: freier Eintritt, gute Laune und eine extra Portion Wasserspaß!

75 Meter pures Rutschvergnügen

Egal ob Sonne oder Regen, gerutscht wird bei jedem Wetter. Die 75 Meter lange Wasserrutsche ist der Mittelpunkt des Spektakels – und wer einmal drauf war, will garantiert nochmal. Von morgens bis abends ist Action angesagt, und das quer durch alle Generationen.

Gerald Bayer – Mastermind des sommerlichen Wahnsinns

Der kreative Gastronom Gerald Bayer hat mit den Lokalen ULRICH und ERICH nicht nur zwei kulinarische Hotspots im 7. Bezirk geschaffen, sondern auch ein neues Gefühl von Grätzl-Lebensfreude. Seine Feste sind legendär – und die Rutschpartie ist sein feuchtes Meisterstück.

Freitag: Schulschluss, Style-Show & Afterparty

Der große Ferienauftakt

Freitagvormittag gehört ganz den Schulkindern. Beim Schulschluss-Rutschen dürfen Zeugnisse stolz präsentiert werden – wer besonders viele Einser oder auch einen “Ausrutscher” hat, wird mit kleinen Überraschungen belohnt.

Style-Slide Cup: Glanz & Glam auf der Gleitbahn

Ab 17 Uhr wird’s schräg: Der Style-Slide Cup ist das Highlight für alle, die nicht nur rutschen, sondern auch beeindrucken wollen. Ob Wikinger, Erdbeere oder Meerjungfrau – kreative Verkleidung trifft auf nasse Eleganz. Eine Jury prämiert Mut, Haltung und Outfit mit Medaillen, Trophäen und Sprudel-Magnums. Für das Siegerteam der Team-Challenge gibt’s sogar einen Jahresbierverbrauch.

Afterparty bis zum Morgengrauen

Wenn um 22 Uhr der letzte Rutscher ins Wasser klatscht, ist noch lange nicht Schluss: Die Afterparty bei ULRICH & ERICH geht indoor und outdoor weiter – mit kühlen Drinks, heißen Sounds und feuchtfröhlichen Gästen.

Samstag: Frühstück, Bombenstimmung & Tombola-Kracher

Rutschen, Schlemmen, Sonnen

Der Samstag startet ab 11 Uhr entspannt mit einem kulinarischen Line-up: von Bio-Kaffee und Plundergebäck über Pulled Mushroom Burger bis hin zu Veganista-Eis – Genuss für alle Geschmäcker. Die Musik liefert Radio Superfly mit souligen, italo-inspirierten Beats.

WATER BALLOON BATTLE – Wer trifft, gewinnt

Um 17 Uhr beginnt die wohl wildeste Wasserschlacht Wiens: Die Water Balloon Battle bringt Jung und Alt, schrill und still in ein nasses Gefecht. Startsignal? Der Glockenschlag der St.-Ulrichs-Kirche. Die Regeln? Keine! Hauptsache Spaß – und bitte die Gastgärten verschonen.

Gewinnspiele für alle – von Kelly’s bis Cupra

Tombola für Groß und Klein

Um 19 Uhr steigt die große Tombola mit Preisen wie VIP-Tickets fürs Electric Love & Frequency Festival, einem Jahresbierverbrauch, einer Hotelübernachtung, oder der legendären 6-Liter-Flasche Schlumberger.

Für Kids heißt es: Jedes Los gewinnt! Die Gewinne? Party-Goodybags und jede Menge Überraschungen. Und das Beste: Wer beim Aufräumen hilft und Wasserbombenreste sammelt, bekommt Gratislose!

Das Finale: Noch ein Rutsch, dann ist Schluss

Ab 22 Uhr heißt es offiziell „Badeschluss“, aber wer ULRICH & ERICH kennt, weiß: Die Party hört da noch lange nicht auf. Bei der Afterparty till late wird getanzt, gelacht – und das Leben gefeiert.

Wir verlosen wahlweise ein Frühstück, Lunch oder Dinner für 2 inklusive Getränkebegleitung bei URLICH oder ERICH!