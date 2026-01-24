An zehn Freitagen stellen die Wiener Sängerknaben im MuTh ihr Können unter Beweis: Mit Schwung und Charme, mit Haydn und Mozart, Schubert und Strauss, mit Weltmusik und Popmusik nehmen sie ihr Publikum mit auf eine Reise durch die Musikgeschichte.
Immer bestens informiert
Ein Abo unseres Wiener Bezirksblatt-Newsletters zahlt sich gleich mehrfach aus: Abonnentinnen und Abonnenten sind stets up to date, wenn es um aktuelle Gewinnspiele, spannende Neuigkeiten, hilfreiche Tipps und Events aus Wien geht. Wer nichts verpassen will – von spannenden Stadtgeschichten bis zu den besten Freizeitideen – ist mit dem Newsletter immer einen Schritt voraus!
Gewinnspiel
Wir verlosen 5×2 Freikarten für ein Friday Afternoon-Konzert im MuTh für einen Termin Ihrer Wahl!
So sind Sie dabei
Noch nicht angemeldet? Dann heißt es jetzt: schnell sein und anmelden! Mit Ihrer Newsletter-Anmeldung sichern Sie sich automatisch Ihre Gewinnchance.
Teilnahmeschluss 16.2.2026. Die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.