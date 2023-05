SAKE: Gebraut wie Bier, getrunken wie Wein

Seit Kurzem taucht er immer häufiger auf den Speisekarten der hippen Lokale im urbanen Raum auf: Sake. Ein japanischer Drink mit Tradition, den die alten Japanerinnen und Japanern bereits vor über tausend Jahren kreierten, indem Reis gekocht und fermentiert wurde. Deswegen ist Sake im europäischen Raum auch als Reiswein bekannt. Doch Sake ist viel eher ein „Reisbier“, meint das Wiener Unternehmen SAKEGIRL.

Anlässlich des Wiener Bierfests (von 1. bis 4. Juni) am Hof, im 1. Bezirk, erklärt Naoko Walter, Begründerin von SAKEGIRL, warum auch Bierliebhaber auf den Geschmack von Sake kommen könnten.

Essensbegleitung

Naoko Walter | ©SAKEGIRL

SAKEGIRL soll den Österreicherinnen und Österreichern eine neue, erfrischende Form der Essensbegleitung ermöglichen. Das Projekt entstand vor einigen Jahren, als es Walter hierzulande an einem hochwertigen und gleichzeitig leicht zu trinkenden Sake fehlte. Mit konkreten Tipps aus erster Hand will sie dazu ermutigen, in die Welt des Sakes einzutauchen und diesen das nächste Mal zum Essen zu reichen.

„Aufgrund des hohen Gehalts an Aminosäuren im Sake schmecken die meisten Gerichte viel besser und die Aromen bleiben länger erhalten. Er wird in der Regel in kleinen Tassen serviert, aber im Vergleich zu Schnaps wird Sake mit seinen rund 15 Prozent Alkohol nur zum Essen genippt, damit sich die Aromen im Mund entfalten können. Er kann kalt, lauwarm oder auch warm getrunken werden. Sake passt generell perfekt zu allen Gerichten, die aminosäurereiche Zutaten enthalten – also zum Beispiel Hülsenfrüchte, Pilze, Tomaten, Käse, Schinken, Speck und Fisch sowie Meeresfrüchte“, so die Expertin.

