SALIERI Festival: Eine Hommage an einen Meister der Klassik

Am 27. April beginnt das SALIERI Festival in Wien mit der Aufführung von Antonio Salieris “Hofkapellmeistermesse” in der Wiener Hofburgkapelle.

©Österreichische Nationalbibliothek

Die Messe in D-Dur wird von der Wiener Hofmusikkapelle musiziert, bestehend aus den Wiener Sängerknaben, Mitgliedern des Herrenchors und des Orchesters der Wiener Staatsoper. Die musikalisch gestaltete Messe setzt den Auftakt zu einem Festival, das Salieris Werk in seiner ganzen Bandbreite beleuchtet.

Ein Festival im Zeichen des 200. Todestages von Antonio Salieri

Von 27. April bis 21. Mai 2025 widmet sich das SALIERI Festival dem Lebenswerk eines der prägendsten Musikerpersönlichkeiten des 18. und 19. Jahrhunderts. Das Programm in der Wiener Hofburgkapelle, wo Salieri 36 Jahre lang als Hofkapellmeister wirkte, umfasst neben kirchenmusikalischen Werken auch Konzerte, eine Buchpräsentation, sowie eine besondere Feierstunde am 7. Mai, an Salieris 200. Todestag. Hier wird sein selten aufgeführtes Requiem in c-Moll erklingen, ein Werk, das er für seine eigene Totenfeier komponierte und das als eines seiner bedeutendsten kirchenmusikalischen Stücke gilt.

Musikalische Höhepunkte mit der Wiener Hofmusikkapelle und Riccardo Muti

Ein herausragender Programmpunkt sind die Konzerte der Wiener Hofmusikkapelle unter der Leitung von Riccardo Muti im Wiener Musikverein am 17. und 18. Mai. Diese Aufführungen geben einen tiefen Einblick in Salieris Einfluss auf die europäische Musiktradition und präsentieren seine Werke in einem großen orchestralen Rahmen.

Salieri als Lehrer und Inspirator

Antonio Salieri war nicht nur ein herausragender Komponist, sondern auch ein geschätzter Musikpädagoge. In Erinnerung an seine bedeutende Lehrtätigkeit erklingen im Rahmen des Festivals Werke seiner berühmtesten Schüler und Zeitgenossen. Am 4. Mai wird die Missa solemnis von Wolfgang Amadeus Mozart aufgeführt, am 11. Mai folgt die Messe in G-Dur von Franz Schubert. Die Messvertonungen verdeutlichen Salieris nachhaltige Prägung auf die Musikgeschichte.

Buchpräsentation: “Antonio Salieri. Neuentdeckung eines Verkannten”

Ein weiterer Höhepunkt ist die Vorstellung des neuen Lesebuchs “Antonio Salieri. Neuentdeckung eines Verkannten.” am 30. April in der Hofburgkapelle. Herausgegeben von Markus Böggemann im Böhlau Verlag, beleuchtet das Buch Salieris vielfältige Rollen als Komponist, Lehrer und Organisator. Musikalisch umrahmt wird die Präsentation von Wolfgang Kogert an der Orgel.

Uraufführung eines Kurzdramoletts

Am 21. Mai findet der abschließende “Mittagsimpuls” statt, in dessen Rahmen die Uraufführung eines eigens für das Festival geschriebenen Kurzdramoletts präsentiert wird. Dieses Werk entstand in Zusammenarbeit mit der Wiener Hofmusikkapelle und dem Max Reinhardt Seminar.

Weitere Informationen und Tickets sind erhältlich unter: www.hofmusikkapelle.gv.at und www.salieri2025.at.

