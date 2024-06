Salon Verde: Jubiläum in der Kettenbrückengasse

Natur trifft Stadt – im denkmalgeschützten Ambiente in unmittelbarer Nähe zum Wiener Naschmarkt liegt der Fokus auf „Wohnen mit Pflanzen“. Salon Verde bietet ein liebevoll zusammengestelltes Sortiment an Grünpflanzen, Home-Accessoires und Kleinmöbeln sowie Naturkosmetik und kulinarische Spezialitäten. Nachhaltigkeit wird bei der Auswahl des Sortiments und beim Service großgeschrieben. So gibt es in allen Filialen ein „Erdiges Eck“ wo man gerade so viel frische Erde oder Dünger abfüllen kann, wie benötigt wird, oder nutzt vor Ort direkt den Service zum Umtopfen.

SALON VERDE Salon Verde Naschmarkt – Kettenbrückengasse 20, 1040 Wien

Salon Verde Rochusmarkt – Landstraßer Hauptstraße 14–16, 1030 Wien

Salon Verde Nordbahnviertel – Bruno-Marek-Allee 24A/Top 1, 1020 Wien



Montag bis Freitag: 10 bis 19 Uhr

Samstag: 10 bis 18 Uhr

www.salonverde.at

@salonverde.at

©Salon Verde