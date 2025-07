Karten für die Salzburger Festspiele und Oper im Steinbruch gewinnen!

Die Salzburger Festspiele sind weltbekannt und jedes Jahr ein kulturelles Highlight. Heuer wird im Großen Festspielhaus das Schicksal zweier Königinnen beleuchtet: Maria Stuart, Königin von Schottland und ihre Gegenspielerin Elisabeth I. von England. Eine von ihnen muss sterben. Die tödliche Feindschaft entzündet sich an dieser einen Frage: Wem gehört der englische Thron?

Packend wird es auch im Steinbruch St. Margarethen , wo heuer mit „Der fliegende Holländer“ zum ersten Mal eine Wagner-Oper in Szene gesetzt wird. Für die Geschichte um einen verwunschen Seemann, der nur alle sieben Jahre an Land gehen darf, wird der Steinbruch in ein wogendes, aufpeitschendes Meer samt Geisterschiff verwandelt.