Dieses Gefühl bringt Marco Simonis nun zurück – in moderner Form. Seit 8. November lädt er jeden Samstag zum Saturday Roast Brunch in die Dominikanerbastei 10. Serviert wird im Family Style – wie damals, aber mit einem Hauch Wiener Eleganz.

„Wir wollten ein Format schaffen, das Geselligkeit neu interpretiert“, erklärt Simonis. „Ein Braten, der am Tisch serviert wird, hat etwas zutiefst Verbindendes. Es geht ums Teilen, ums Genießen, ums Miteinander – nicht ums schnelle Essen.“

Wie früher – nur schöner

Die Gäste wählen ihren Braten schon im Voraus: saftiges Waldviertler Roastbeef, knuspriger Kümmelbraten vom Zellerndorfer Kirchbergschwein oder feine Bio-Putenbrust im Kräutermantel. Serviert wird direkt am Tisch – begleitet von klassischen Beilagen wie Stampfkartoffeln, cremigem Kohl, Erbsen mit Hausspeck oder sämiger Sauce.

Dazu gibt’s Vorspeisen, Desserts und eine kuratierte Weinauswahl – kein Buffet, kein Kommen und Gehen, sondern echtes Beisammensein.

„Wir bringen das Gericht mitten auf den Tisch, so wie man es früher gemacht hat. Es entsteht automatisch dieses Gefühl von Gemeinschaft – genau das ist die Idee.“

…sagt Simonis.

Ein Ort mit Seele – wo Kulinarik auf Kunst trifft

Wer den Brunch besucht, spürt sofort: Hier geht es nicht nur ums Essen. Warmes Licht, sanfte Farben, der Duft frischer Kräuter – all das schafft ein Gefühl von Zuhause mitten in der Stadt.

Seit Marco und Ulli Simonis 2014 ihr erstes Geschäft eröffnet haben, ist rund um ihre Locations eine eigene Genusswelt entstanden. Die Dominikanerbastei ist ihr Herzensprojekt – ein Ort, an dem Kulinarik, Design und Kunst zu einem stimmigen Gesamterlebnis verschmelzen.

„Genuss passiert nicht nur auf dem Teller“, betont Simonis. „Er passiert im Raum, in der Stimmung, in der Art, wie Menschen miteinander essen.“

Neben feinen Speisen findet man hier auch besonders kuratierte Accessoires, Delikatessen und Geschenke – liebevoll arrangiert und individuell verpackt. Ideal für Geschäftspartner, Familie, Freunde – oder einfach, um sich selbst etwas Schönes zu gönnen.

Ein Brunch, der verbindet

Der Saturday Roast Brunch ist mehr als ein kulinarisches Event – er ist eine Einladung, das Wochenende zu feiern. Ohne Hektik, ohne Eile, mit einem Glas Wein und guten Gesprächen.

„Ich wünsche mir, dass unsere Gäste für ein paar Stunden alles andere vergessen. Dass sie das Leben feiern – das Zusammensein, das Essen, den Augenblick. Wie früher, nur mit etwas mehr Stil.“

…sagt Simonis.

Vielleicht liegt genau darin das Geheimnis: Der Saturday Roast stillt nicht nur den Hunger, sondern auch die Sehnsucht – nach Nähe, nach Zeit, nach einem Tisch, an dem man bleibt, weil es schön ist.

Infos im Überblick

Was: Saturday Roast Brunch

Wann: Ab 8. November bis 20. Dezember, jeden Samstag von 11 bis 15 Uhr

Wo: Marco Simonis, Dominikanerbastei 10, 1010 Wien

Reservierung: www.marcosimonis.com/saturday-roast-brunch

Tel.: 01/512 20 10

Preis pro Person: € 55,- | mit 5 Starters „to share“: € 69,-

Mindestbestellung: 2 Gäste pro Tisch

Serviert werden:

Waldviertler Roastbeef auf Rosmarinbeet

Knuspriger Kümmelbraten vom Zellerndorfer Kirchbergschwein

Bio-Putenbrust im Kräutermantel

dazu feiner Jus und Natursaftl.

