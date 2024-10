Brrr! Schaurig-schöne Spielideen für Halloween

In MEDICAL MYSTERIES von Nicholas Cravotta, Rebecca Bleau und dem Team Identity Games übernehmen die Spielenden die Rollen von Ärztinnen und Ärzten, die in der Notaufnahme gemeinsam versuchen, das Leben von vier Patienten mit unerklärlichen Symptomen zu retten. Dabei werden sie gefordert, Symptome zu untersuchen, Krankengeschichten zu analysieren und spezialisierte Diagnosen zu stellen. Jede Entscheidung zählt, ob es um Untersuchungen, Tests oder Behandlungspläne geht. Nur durch enge Zusammenarbeit können die richtigen Therapien gefunden werden, um die Patienten durch die Nacht zu bringen.

Das Spiel richtet sich an Fans von Erlebnisspielen und Arztserien, die in die Rolle von medizinischen Spezialisten schlüpfen wollen. MEDICAL MYSTERIES bietet einfache Regeln und gleichzeitig eine Vielzahl von Entscheidungswegen, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Entwickelt in Zusammenarbeit mit Medizinern, sorgt es für ein authentisches und packendes Spielerlebnis voller medizinischer Herausforderungen.