Tickets für Schmuckstars Charity Clubbing gewinnen!

Am 24. August erstrahlt der Kursalon im Glanz des Schmucks und der Solidarität, denn das „Schmuckstars Charity Clubbing“ findet zugunsten der wohltätigen Organisationen LICHT INS DUNKEL und PINK RIBBON statt.

Unter dem Motto „Oh, what a Night“ verspricht die Veranstaltung eine unvergessliche Nacht voller Spaß, Musik und Unterstützung für bedürftige Menschen.

Party für den guten Zweck

Das Schmuckstars Charity Clubbing, das in Kooperation mit Radio Wien stattfindet, bietet den Besuchern eine einzigartige Gelegenheit, einen großartigen Abend zu genießen und gleichzeitig etwas Gutes zu tun. Der Abend ist in zwei Dance Floors unterteilt, wobei Radio Wien seinen eigenen Dance Floor präsentiert. Dort wird DJane Mel Meriot für mitreißende Beats und eine energiegeladene Atmosphäre sorgen. Auf dem Haupt Dancefloor erwartet die Gäste eine Reise in die Welt des Old School House, präsentiert von ausgewählten DJ’s.

Extra! Sexy or Smart

Der Dress-Code für die Veranstaltung lautet „Extra! Sexy or Smart“, was den Gästen die Möglichkeit gibt, sich glamourös und stilvoll zu kleiden. Es verspricht ein Abend voller Eleganz und Stil zu werden, bei dem jeder Gast seine Individualität ausdrücken kann.

25 +

Das Schmuckstars Charity Clubbing ist ein Event ab 25 Jahren und öffnet seine Türen um 18.00 Uhr. Die Veranstaltung hat kein festgelegtes Ende und ermöglicht den Gästen, bis in die frühen Morgenstunden zu feiern und gleichzeitig die beiden wohltätigen Organisationen zu unterstützen.

