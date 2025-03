Der Wiener Bezirksblatt-Kinotipp des Tages: SCHNEEWITTCHEN

Das Märchen, mit dem alles seinen Anfang nahm, kehrt zurück auf die große Leinwand und das magischer als je zuvor! Mit Rachel Zegler in der Titeltrolle und Gal Gadot als ihre Stiefmutter, die Böse Königin, entführt SCHNEEWITTCHEN in dieser bildgewaltigen Neuverfilmung in eine Märchenwelt, wie man sie noch nie zuvor erlebt hat. Dieses besonders märchenhafte Kinoabenteuer mit SCHNEEWITTCHEN und ihren Gefährten Pimpel, Chef, Seppel, Brummbär, Happy, Schlafmütz und Hatschi wird Zuschauer groß und klein verzaubern!

SCHNEEWITTCHEN – Ab 20. März 2025 nur im Kino!

Wir verlosen ein Goodie-Package mit:

• Notebook

• Tote Bag

• 2x Sticker

• Compact Mirror

• Charm MakeUp Pouch

• Shirt