Bestattung Wien zeigt Zukunft und neue Wege des Abschieds

Eine Woche im Zeichen des bewussten Abschieds

Was ein Bestattungsunternehmen tut und wozu ein Friedhof dient, scheint auf den ersten Blick klar: Organisation von Trauerfeiern, Errichtung und Pflege von Gräbern. Doch die Bestattung Wien und die Friedhöfe Wien zeigen vom 10. bis 17. Mai 2025 im Rahmen einer Schwerpunktwoche, dass hinter diesen Aufgaben noch viel mehr steckt.

Unter dem Motto „Tradition trifft Zukunft“ werden neue Entwicklungen und Themen vorgestellt, die die Abschiedskultur heute und morgen prägen – darunter Nachhaltigkeit, künstliche Intelligenz, Urban Gardening und Biodiversität.

Führungen, Workshops und Vorträge für alle

Während der gesamten Woche bieten Bestattung Wien und Friedhöfe Wien kostenlose Führungen, Workshops und Vorträge an. Dabei erhalten Besucherinnen spannende Einblicke in die Weiterentwicklung der Bestattungskultur und die Zukunft der Friedhöfe als Lebensräume. Für einige Veranstaltungen ist aufgrund begrenzter Teilnehmerinnenzahl eine Anmeldung erforderlich.

Naturbestattung hautnah erleben

Immer mehr Menschen wünschen sich eine naturnahe Bestattung. Am 17. Mai 2025 können Interessierte den Waldfriedhof „Waldesruh“ im Wienerwald bei einem Spaziergang oder Nordic Walking erkunden. Der Friedhof liegt im Biosphärenpark Wienerwald und bietet Urnenbestattungen inmitten der Natur an. Treffpunkt ist um 9:45 Uhr beim Parkplatz Wiener Hütte, eine Anmeldung ist bis 11. Mai erforderlich.

Auch an anderen Tagen können Naturgrabanlagen besichtigt werden: Am 10. und 11. Mai 2025 führen Rundgänge über verschiedene Friedhöfe in Wien wie den Wiener Zentralfriedhof oder die Feuerhalle Simmering. Eine Anmeldung ist hierfür nicht notwendig.

Künstliche Intelligenz in der Trauerarbeit

Wie verändert künstliche Intelligenz unsere Trauerkultur? Dieser Frage widmet sich eine besondere Veranstaltung am 14. Mai 2025 in der Feuerhalle Simmering. Gezeigt wird der berührende Dokumentarfilm „Eternal You“, der zeigt, wie Menschen KI-gestützt mit Verstorbenen kommunizieren. Im Anschluss diskutieren Expert*innen wie Michael Chalupka (Bischof der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich) und Psychotherapeut Florian Schmidsberger über Chancen und Risiken dieser neuen Technologie. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Urban Gardening auf dem Friedhof

Wer seine grünen Daumenfähigkeiten verbessern möchte, ist beim Urban Gardening Workshop am 17. Mai 2025 am Friedhof Neustift genau richtig. Hier lernen Teilnehmer*innen die Grundlagen des „Gartelns“ – von der Auswahl der Pflanzen bis zur Pflege. Auch für diesen Workshop wird um Anmeldung gebeten.

Bienen, Biodiversität und Bastelspaß

Am selben Tag öffnet der Naturgarten am Wiener Zentralfriedhof seine Tore für einen Tag des offenen Bienenstocks. Von 10 bis 14 Uhr können Groß und Klein mehr über das Leben der Bienen erfahren, den Imker*innen über die Schulter schauen und an Bastelstationen kreativ werden. Auch für das leibliche Wohl wird mit kleinen Snacks gesorgt. Eine Anmeldung ist hier nicht notwendig – wettergerechte Kleidung wird empfohlen.

Weitere Informationen und das vollständige Programm finden Sie unter www.bestattungwien.at/schwerpunktwoche-2025.