Fit & bewegt durch den Sommer: Private SWIM Coaching zu gewinnen

Geist und Körper gehören bekanntlich untrennbar zusammen: Unser Berufsalltag ist oft stressig, wir sitzen zu viel, haben hohe Verantwortung oder müssen uns mit psychisch belastenden Situationen auseinandersetzen. Schwimmen verschafft den idealen Ausgleich.

Warum Schwimmen so gut tut

Schwimmen ist ein abwechslungsreicher, eleganter Sport der Beweglichkeit, Technik, Koordination und Ausdauer kombiniert. Technisch richtiges und sportliches Schwimmen erhöht den Fun-Faktor und trägt auch zur Sicherheit bei. Die Vorteile von Schwimmen sind endlos- verbesserte Durchblutung, kräftigere Muskeln, besserer Schlaf: Diese Low-Impact-Sportart ist ein hochenergetisches Workout und großartig für Körper, Geist und Seele.

Training für Körper und Gehirn

Wir tauchen sinnbildlich ab, können die Gedanken schweifen lassen. Trainieren nicht nur unser Herz-Kreislaufsystem, sondern durch die komplexe Bewegung im Wasser auch unser Gehirn, unsere Reaktionsfähigkeit und Koordination. Gezielte Übungen und Trainings im Wasser tragen zur Stärkung der Stressresistenz, Erhaltung der beruflichen Leistungsfähigkeit sowie körperlichen und mentalen Fitness bei.

Jetzt gewinnen: Dein persönliches Schwimm-Coaching

Ganz nach dem Motto „Das wichtigste Projekt, an dem du jemals arbeiten wirst, bist du selbst!» verlosen wir ein Private SWIM Coaching mit Leistungsschwimmerin, mehrfacher Medaillengewinnerin bei Landes- und Staatsmeisterschaften und Headcoach der SWIM Sektion der DE LA SALLE Sportunion Dr. Martina Zowack im Wert von 200 Euro.

Individuell und professionell begleitet

Private-SWIM-Coachings von swimcoaching richten sich an alle Altersgruppen und sind für jedes Können vom Einsteiger, über den Fortgeschrittenen bis zum Ambitionierten geeignet. swimcoaching bietet die Trainings einzeln, für Paare und auch Unternehmensgruppen an.

Mehr dazu auf der swimcoaching Website.



Dein Private SWIM Coaching enthält:

– Eineinhalb Stunden Einzel-Coaching nach individueller Terminvereinbarung inkl. Badeeintritt

– Individuelle Schwimm-Bedarfs-Analyse

– Vorstellung der Schwimmtechniken: Brust, Rücken, Kraul und auf Wunsch Delfin.

– Individuelles Praxistraining plus Feedback & Empfehlungen

Ort und Mitbringsel

Das Coaching findet in der Wellness Oase Strebersdorf, Johannes-de-la-Salle-Gasse 12, 1210 Wien statt.

Individuell mitzubringen: Schwimmgewand, Badetuch, Badeschlapfen, Schwimmbrille/Schwimmhaube optional, Schwimmhilfen wie Bretter oder Paddels sind vorhanden.

Das Angebot gilt für eine Person. Einlösbar bis Ende September 2025, Terminvereinbarung nach Verfügbarkeit. Individuelle Anreise. Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden.