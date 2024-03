SCOOTER: Thirty, Rough and Dirty! Tour 2024

Scooter kündigen für 22. März nicht nur die Veröffentlichung des brandneuen Albums „Open Your Mind And Your Trousers“ an, sie stellen es auch gleich auf ausgedehnter „Thirty, Rough And Dirty!“ live vor.

Und das 30-jährige Jubiläum feiern sie im Zuge dessen dann auch mit allen anderen Hits in der Wiener Stadthalle!

13 Shows quer durch Europa

Scooter werden zu ihrem 30. Bandjubiläum mit 13 spektakulären Live-Shows im Frühjahr 2024 quer durch die Metropolen Deutschlands, Österreichs, der Schweiz und Benelux touren und die Arenen zum Eskalieren bringen. Getreu der Devise „Rough and Dirty“ wird der unbremsbare Frontmann Baxxter mit seinen tanzenden Vamps, heißen Feuersäulen, Pyroalarm, LED-Zauber und einer Salve Scooter-Hits einheizen. Und mit ihnen (und euch) eine unvergessliche Party feiern.

Neues Level an Techno-Experience

Bereits auf ihrer ausverkauften „God Save The Rave – Europa Tour 2022“ setzte Deutschlands legendärer Technoact neue Maßstäbe mit seiner explosivenergetischen Megashow. Für „Thirty, Rough And Dirty – 2024“ können sich die Fans auf ein neues Level Techno-Experience gefasst machen und sich auf eine extravagante Produktion und spektakuläre Bühnenshow freuen. Energy Galore!

Tickets

Tickets für den Termin in Wien gibt’s auf shop.raiffeisenbank.at und in allen Raiffeisenbanken mit oeticket-Verkauf in NÖ und Wien, auf oeticket.com sowie an den Kassen der Wiener Stadthalle (bzw. online unter stadthalle.com) oder via tickets.arcadia-live.com!

Wir verlosen 1 x 2 Tickets für den 12. April 2024 in der Wiener Stadthalle!