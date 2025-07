Karten für die Seefestspiele Mörbisch und Bregenzer Festspiele gewinnen!

Genießen Sie einen Sommer voller Kulturhighlights auf den einzigartigen Open-Air-Bühnen in Österreich. Bei den Seefestspielen Mörbisch ist mit dem Musical-Hit „Saturday Night Fever“ Discofieber angesagt. Stayin’ Alive, Night Fever, How Deep Is Your Love – die großen Hits der Bee Gees sind bis heute in den Playlists der Radiostationen vertreten.

Auch die Bregenzer Festspiele bieten einen besonderen Kulturgenuss auf der Seebühne. Wie auch im vergangenen Jahr wird Carl Maria von Webers Oper „Der Freischütz“ zu sehen sein. Erleben Sie eine der heute populärsten Opern im deutschsprachigen Raum in dieser einzigartigen Kulisse.

