Siebenhirten hat endlich wieder einen Postpartner

Nach Gesprächen zwischen Vertretern der PostAG und Bezirksvorsteher Gerald Bischof vor einigen Wochen sperrt am 26.4. nun bereits der neue Postpartner in der Ketzergasse in Liesing auf.

„Schon in einigen Wochen haben wir wieder einen neuen Postpartner in der Ketzergasse.“, versprach Wolfgang Ermischer, der Leiter der Liesinger Bezirksvorstehung bei einem gemeinsamen Rundgang mit dem Wiener Bezirksblatt Anfang April. Versprochen, gehalten! Übermorgen eröffnet der neue Postpartner auf der Ketzergasse 56.

Dazu Bezirksvorsteher Gerald Bischof: „Dieser Postpartner stellt einen wichtigen Baustein für die Nahversorgung Siebenhirtens dar. Ich freue mich, dass relativ schnell diese Lücke geschlossen werden konnte.“

Der Postpartner

Handwerker Shop Handel

23., Ketzergasse 56

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Freitag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr