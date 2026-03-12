1986 stürmte Tina Turner mit ihrem Album „Break Every Rule“ weltweit die Charts – über zwölf Millionen verkaufte Exemplare, 14-fach Platin und ein legendärer Rekordauftritt vor 180.000 Fans in Rio de Janeiro machten das Werk zu einem Meilenstein der Musikgeschichte.

Vier Jahrzehnte später lässt die gefeierte Produktion „Simply The Best – Die Tina Turner Story“ das strahlende Vermächtnis der Ausnahmekünstlerin wieder aufleben. Die Publikumsfavoritin gastiert am 02. April 2026 in der Wiener Stadthalle F und verspricht eine energiegeladene Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Musikgeschichte.

Die Show, die Tinas Lebensweg neu erlebbar macht

Die musikalische Biographie begeistert seit Jahren Hunderttausende Besucher im deutschsprachigen Raum. Mit Live-Band, starken Gesangseinlagen und bewegenden Szenen erzählt sie Tinas Weg von den bescheidenen Anfängen als Anna Mae Bullock in Tennessee über die schwierige Beziehung mit Ike Turner bis zum triumphalen Solo-Comeback mit „Private Dancer“.

Auch Hits wie „Simply The Best“, „We Don’t Need Another Hero“ oder der Bond-Song „Goldeneye“ fehlen nicht – Gänsehaut ist garantiert.

Coco Fletcher: Die beste Tina-Doppelgängerin weltweit

Im Zentrum steht Dorothea „Coco“ Fletcher, deren verblüffende Ähnlichkeit zu Tina Turner international für Aufmerksamkeit sorgte. Ein langjähriger Rechtsstreit um ihr Bildnis machte zuletzt Schlagzeilen – und endete mit weltweiter Anerkennung ihrer Darstellung.

Ihre kraftvolle Stimme, ihr spezielles Timbre und ihre energiegeladene Performance bringen Tinas Bühnenmagie authentisch zurück. Fletcher stand bereits mit Größen wie The Platters, Bobby Womack, Udo Jürgens und sogar bei Quincy Jones’ Montreux Jazz Festival auf der Bühne.

Erfolgsproduzent Bernhard Kurz hinter der Kult-Show

Hinter dem Tribute steht Bernhard Kurz, in Las Vegas als „Best Producer“ ausgezeichnet und bekannt für Erfolgsformate wie „Stars in Concert“, „ELVIS – Das Musical“ und „all you need is love!“. Gemeinsam mit Veranstalter Oliver Forster (COFO Entertainment) bringt er seit Jahren Tribute-Shows auf Spitzenniveau in die großen Hallen Europas.

Termin & Tickets

Donnerstag, 02.04.2026, 20 Uhr

Wien, Stadthalle F

Tickets: www.tina-turner-story.com und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

