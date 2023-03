In der Stadthalle geht es bald heiß her!

Heiß, heißer, SIXX PAXX! Die heißesten Männer Europas sind zurück und zeigen auf ihrer neuen „ANFASSBAR-Tour“ was sie drauf haben. Am 9. April machen sie Halt in der Stadthalle!

Strenge Police Officer, verschwitzte Bauarbeiter, harte Biker oder muskulöse Cowboys – die Prachtexemplare lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen, um den weiblichen Puls in die Höhe zu treiben. Auf jeder Tour präsentiert die Truppe neue Outfits und Choreografien und ist ein Garant für einen unvergleichlichen Partyabend.

ANFASSEN ERWÜNSCHT!

Bizeps, Sixpacks und Knackpos dürfen die Damen im Publikum nicht nur von ihren Sitzplätzen bewundern, auch Anfassen ist ausdrücklich erlaubt. Die SIXX PAXX-Männer haben jedenfalls keinerlei Berührungsängste. Aber es wird bei Weitem nicht nur gestrippt! Die Männer überzeugen mit erstklassigen Break Dance-Moves, akrobatischen Einlagen und bringen die weiblichen Gäste sogar mit ihren Stimmen um den Verstand.

Wir verlosen 5 x 2 Tickets für die SIXX PAXX am 9. April in der Stadthalle!

Teilnahmeschluss ist der 03.04.2023.

Der Gewinner/Die Gewinnerin wird per Mail verständigt.

