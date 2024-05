Premieren-Feuerwerk bei den Škoda Power Days

Der neue Škoda Superb Combi bietet noch üppigere Abmessungen und präsentiert sich mit einem eleganten Auftritt sowie einer großen Vielfalt an neuen Technologien. Mit einem cw-Wert von 0,25 und einer Auswahl aus sechs modernen Antriebsoptionen ist der Superb Combi effizienter denn je. Die Leistungsspanne reicht von 110 kW (150 PS) bis 195 kW (265 PS). Das Motorenangebot umfasst auch eine Plug-in-Hybridvariante mit über 100 Kilometer elektrischer Reichweite sowie einen 1,5 TSI mit Mild-Hybridtechnologie, die erstmals im Superb zum Einsatz kommt. Das neue Dynamic Chassis Control (DCC Plus) verbindet Komfort mit Fahrdynamik, die zweite Generation an LED-Matrix-Scheinwerfer ermöglicht eine noch bessere Ausleuchtung der Fahrbahn. Diese beiden Ausstattungsdetails feiern jeweils Premiere im Superb.