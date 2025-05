Popband SMOKIE kommt mit Welthits nach Hollabrunn

Ein besonderes Musikereignis erwartet Hollabrunn: Die legendäre englische Pop-Band SMOKIE kommt am 23. Mai ins Freizeitzentrum und bringt die größten Hits der 70er und 80er Jahre mit.

Songs wie „Living Next Door To Alice“, „Mexican Girl“ und „Needles and Pins“ versprechen einen Abend voller Nostalgie und guter Laune.

Große Pop-Veteranen hautnah erleben

SMOKIE gehört zu den erfolgreichsten Pop-Gruppen ihrer Zeit und begeistert bis heute mit eingängigen Melodien und mitreißenden Live-Auftritten. Ihre Songs laden nicht nur zum Mitsingen, sondern auch zum Mitschunkeln ein – ein musikalisches Erlebnis, das in Niederösterreich nur selten geboten wird.

Tickets & Gewinnspiel

Karten für dieses besondere Konzert-Event sind online unter www.artist4ever.at sowie auf www.oeticket.com erhältlich.

Exklusiv für unsere Leser:innen verlosen wir 5 x 2 Karten für das SMOKIE-Konzert in Hollabrunn!