Karten für die Hit-Band “SMOKiE” gewinnen!

Es ist das Konzert-Ereignis des Jahres in Wimpassing. Anlässich des 60-jährigen Jubiläums des Kulturvereins & Kulturzentrums kommt eine der weltweit erfolgreichsten Pop-Gruppen der 70er und 80er Jahre.

Die legendäre englische Band SMOKiE gastiert am 15. Juni im Kulturzentrum Wimpassing.

Hit-Feuerwek

Wer kennt sie nicht, all diese Hits wie: „Living Next Door To Alice“, „Mexican Girl“, „Needles and Pins“, „Lay Back In the Arms Of Someone“, „It‘s Your Life“, „Oh Carol“, „I‘ll Meet You at Midnight“, „Don‘t Play Your Rock‘n Roll To Me“, um nur einige davon zu nennen.

Songs, welche wir nicht nur im Ohr haben, sondern die „live on stage“ vorgetragen auch zum Mitsingen einladen. Eine sehr seltene Gelegenheit, einmal richtig große Pop-Veteranen in Wimpassing hautnah erleben zu können.

4 x in Österreich

Wimpassing ist übrigens nur eines von vier Gastspielen in Österreich und dazu das einzige in Niederösterreich. Nicht nur Smokie-Fans, sondern auch alle Liebhaber des 70er und 80er – Popkultur dürfen sich auf eine heiße Sommernacht im Kulturzentrum freuen.

Karten für dieses Pop-Event, gibt es online oder telefonisch unter 0900 94 96 096.