Ein Gustostückerl für Fußballfans

Ganz besonders dürfen sich Fußballfreundinnen und -freunde freuen: Wir verlosen exklusiv 90 Minuten Spielzeit in der Soccer Base des bekannten Kabarettisten Gernot Kulis im Rahmen des Sportfest Donaustadt. Die Indoor-Anlage befindet sich über den Dächern der Seestadt und bietet perfekte Bedingungen für ein packendes Match mit Freunden oder Familie.

Über den Dächern der Seestadt kicken

Die Soccer Base gilt als eine der modernsten Kleinfeldanlagen Wiens. Umgeben von Glasfronten und mit tollem Ausblick über das aufstrebende Stadtentwicklungsgebiet entsteht hier ein ganz besonderes Fußballgefühl. Egal ob Hobby-Kicker oder ehrgeiziger Amateur – hier schlägt jedes Herz höher.

Mitmachen und gewinnen

Wer sich die 90 Minuten sichern möchte, sollte einfach hier teilnehmen und mit ein wenig Glück schon bald über den Dächern der Seestadt das runde Leder rollen lassen.