Sommer Rhapsodie: Kultur unter freiem Himmel

Vom 7. bis 30. Juli verwandelt sich der historische Park des Gartenpalais Liechtenstein erneut in eine Bühne für hochkarätige Künstlerinnen und Künstler.

Die Sommer Rhapsodie im Garten lädt zum sechsten Mal zu einem klangvollen Festivalerlebnis zwischen Klassik, Pop, Kabarett und Literatur ein.

Klangvolle Abende unter freiem Himmel

Eröffnet wird das Festival am 7. Juli mit „La Notte Italiana“ – einem musikalischen Streifzug durch die größten Italo-Hits, präsentiert von Monika Ballwein, Christian Deix, Rene Velazquez-Diaz und Erik Arno. Von dort an reiht sich ein Highlight an das nächste: Musikgrößen wie Simone Kopmajer, Eric Papilaya, Tini Kainrath und Louie Austen bringen mit legendären Songs und neuen Arrangements den Park zum Klingen.

Kabarettistische Höhenflüge

Auch das Kabarett kommt nicht zu kurz: Besonders gespannt sein darf man auf Dirk Stermanns Solo-Programm „Zusammenbraut“ am Dienstag, 8. Juli, um 19:30 Uhr. Inmitten einer Hochzeitsfeier seiner Tochter reflektiert der TV-Star augenzwinkernd und mit tiefgründigem Humor über seine Vaterrolle – ein Abend zwischen Komik und Melancholie.

Eine Bühne für Wort und Klang

Literarisch-musikalische Programme wie „Hemingways Liebeshöllen“ oder „Tausendmal schöner als ihr“ mit Sona MacDonald, Johannes Krisch oder Katharina Stemberger führen tief in die Welt großer Geschichten und bewegender Lieder. Auch das Trio Van Beethoven setzt mit einem Abend zu Ehren bedeutender Komponistinnen starke Akzente in der klassischen Sparte.

Wiener Melange mit Sigrid Hauser

Ein besonderes Highlight ist Sigrid Hausers Soloabend „Broadway, Strauss und a schenes Ringelspül“ am Montag, 28. Juli, um 19:30 Uhr. Mit viel Humor und musikalischem Können nimmt Hauser das Publikum mit auf eine Reise durch das Repertoire zwischen Operette, Broadway und Wienerlied – unterhaltsam, pointiert und mit vielen Ohrwürmern.

Genuss für alle Sinne

Ab 18 Uhr sorgen an den Veranstaltungstagen regionale Produzent:innen gemeinsam mit der Vinothek & Bar der Hofkellerei des Fürsten von Liechtenstein für das kulinarische Wohl der Gäste – mit edlen Weinen, prickelnden Getränken und saisonalen Köstlichkeiten.

Sommer Rhapsodie im Garten 7. Juli – 30. Juli 2025

GARTENPALAIS Liechtenstein, Fürstengasse 1, 1090 Wien

