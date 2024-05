Die neuesten Spiele-Hits des Sommers gewinnen!

In der Frühjahrsneuheit „Geht noch was?“ werden ein bis vier Spielende ab acht Jahren zum Schmied ihres eigenen Glücks. Über fünf Runden hinweg müssen sie verschiedene Aufgaben erfüllen, um sich von unten zu den punkteträchtigeren Ebenen an der Spitze hochzuarbeiten. Gespielt wird mit sieben Würfeln, die in jeder Runde von jeweils einer Person so lange geworfen werden, bis alle freiwillig oder unfreiwillig ausgestiegen sind. Zu Beginn jeder Runde erhalten die Spielenden neue Aufgabenkarten, die sie nach ihrem Ermessen auf den unterschiedlichen Stufen ihrer Auslage verteilen können. Dabei bietet es sich an, leichtere Aufgaben weiter unten zu platzieren, denn nur wer auf der ersten Ebene eine Karte erfüllt, kann beim nächsten Wurf seinen Erfolg auf der nächsthöheren Ebene fortsetzen. Je höher der Schwierigkeitsgrad der Aufgabe ist und je höher die Karte eingeordnet wird, desto mehr Punkte kann sie am Ende einbringen. Aber Achtung: Wer nach einem Wurf keine Karte erfüllen kann, scheidet für die Runde aus und verliert seinen gesamten Fortschritt – außer man hat noch einen kleeblättrigen Glück-Marker in petto. Die Person, die ihre Auslage am cleversten aufbaut, rechtzeitig aussteigt und am Ende der fünf Runden die meisten Punkte erspielt hat, gewinnt.