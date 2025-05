Reise-Sound deluxe: Der Sonos Roam 2 bringt Musik überallhin

Reisen verändert nicht nur den Ort, an dem wir uns befinden – es verändert auch, wie wir die Welt hören. Ob im Zug, im Camper oder auf dem Balkon: Musik und Sound begleiten uns und machen jede Reise einzigartig.

Genau hier setzt Sonos an und zeigt, welche große Rolle Klang auch im Urlaub spielt.

Der perfekte Reisebegleiter: Sonos Roam 2

Mit dem Sonos Roam 2 wird jedes Abenteuer zum musikalischen Highlight. Der tragbare Bluetooth-Lautsprecher wiegt nur 500 Gramm und passt mühelos in Handgepäck oder Rucksack. So ist er immer griffbereit, egal ob beim Picknick, am See oder auf Entdeckungstour. Dank seines kraftvollen Sounds sorgt der Roam 2 für Stimmung – überall und jederzeit.

Smarte Features für unterwegs

Die Bedienung des Roam 2 ist besonders intuitiv. Selbst in der Dämmerung lassen sich die taktilen Tasten problemlos ertasten. Lauter, leiser oder der nächste Song? Alles kein Problem – entweder direkt am Gerät oder bequem über die kostenlose Sonos App. Und weil Reisen manchmal rau sein kann, ist der Roam 2 staub- und wasserdicht und übersteht auch Stürze ohne Weiteres. Mit bis zu zehn Stunden Akkulaufzeit begleitet er alle Ausflüge vom Sonnenaufgang bis zur Sternennacht.

Stylisches Accessoire in fünf Farben

Nicht nur funktional, sondern auch ein Hingucker: Der Sonos Roam 2 ist in fünf stylischen Farben erhältlich – Weiß, Schwarz, Wave, Sunset und Olive. Die Farben erinnern an Natur, Strände und den Abendhimmel und machen den Speaker zum perfekten Accessoire für entspannte Tage am Strand oder lange Roadtrips.

Zuhause nahtlos integriert

Zurück von der Reise, ist der Roam 2 mehr als ein Bluetooth-Lautsprecher. Über WLAN fügt er sich nahtlos ins Sonos System ein, lässt sich mit anderen Speakern gruppieren und sorgt auch unter der Dusche oder beim Kochen für den perfekten Sound. Die Steuerung funktioniert per App, mit Amazon Alexa oder Sonos Voice Control – einfach per Stimme.

Mehr Infos unter sonos.com

Gewinnspiel: Wir verlosen einen Sonos Roam 2!

Lust bekommen auf den perfekten Klang für unterwegs? Dann aufgepasst: Wir verlosen einen Sonos Roam 2! Jetzt mitmachen und mit etwas Glück schon bald den Soundtrack für dein nächstes Abenteuer genießen.