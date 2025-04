Späte Überraschung: Grüne gewinnen Margareten!

Das war ein klassischer Selbstfaller der Margaretner SPÖ: Interne Machtkämpfe und das Absägen der amtierenden Bezirksvorsteherin haben die Wähler nicht akzeptiert und die Grünen auf Platz 1 mit 32,45 % (zu 31,04 %) gewählt.

Seit Sonntag Nacht wird ausgezählt und mitgefiebert. Seit wenigen Minuten ist klar: Die Grünen mit Spitzenkandidat Michael Luxenberger haben sensationell den 5. Bezirk von der SPÖ erobert – um 280 Stimmen! 6.414 zu 6.134 lautet das Ergebnis am Ende. Eigentlich in einem klassischen Arbeiterbezirk innerhalb des Gürtels, der stets als “sicher” gegolten hatte. Doch in diesem Fall haben die Sozialdemokraten sich selbst ein “Haxel” gestellt.

Jankovic intern bekämpft

Vor der Bezirksvertretungswahl gab es die interne Parteirevolution, die von Christoph Lipinski angeführt wurde. Die sympathische Bezirksvorsteherin Silvia Jankovic wurde als Spitzenkandidatin abberufen. Fortan kämpften die beiden Flügel gegeneinander. Jankovic widmete sich den Tätigkeiten als Vorsteherin, Lipinski kämpfte in den Gemeindebauten um “blaue” Arbeiterstimmen. Das sollte am Ende die falsche Strategie sein.

Auch Mariahilf knapp

Damit in den 6. Bezirk: Gerade noch mit einem “grünen Auge” davongekommen ist der amtierende SPÖ-Bezirksvorsteher Markus Rumelhart. Er ist seit 2014 im Amt und hielt bisher die Grünen gut in Schach. Diesmal ging es sich aber haarscharf um nur 163 Stimmen aus: 4.831 für die SPÖ zu 4.668 für die Grünen (oder 34,3 % zu 33,1 %).

Wieden & Alsergrund klar

Klarer waren diesmal die Ergebnisse in den Bezirken 4 und 9, die auch stets als “Swing-Bezirke” gegolten haben. Im 4. Bezirk mit Vorsteherin Leo Halbwidl schaffte die SPÖ 32,5 %, die Grünen kamen auf 28 %. Und am Alsergrund war die SPÖ mit Vorsteherin Saya Ahmed klar voran: 34,7 % zu 27,5 % der Grünen.