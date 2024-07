Dringender Spendenaufruf für Jack Russel-Terrier “Summer”

Es ist ein herzzerreißender Moment für jeden Tierbesitzer, wenn das geliebte Haustier plötzlich und unerwartet schwer erkrankt. So erging es Martin Feuerbach vor etwa zwölf Tagen, als einer seiner beiden Jack Russell Hunde, Summer, akut erkrankte. Ohne vorherige Anzeichen begann ein Leidensweg, der bisher keine klare Diagnose erlaubte.

Anzeige

Seit ihrer Einlieferung in eine Wiener Tierklinik wurde Summer intensiv behandelt, doch nach acht Tagen konnten die Tierärzte die Ursache ihrer Krankheit – vermutlich eine Leber- oder Gallenstörung – nicht feststellen. In der Hoffnung auf eine genaue Diagnose und wirksame Behandlung wurde Summer am Dienstag in die VetMed verlegt, wo sie heute operiert wird.

Die Kosten für Forschung, Therapie und die bevorstehende Operation steigen unaufhaltsam an und belaufen sich mittlerweile auf fast € 10.000 Euro – eine Summe, die weiter ansteigt. Nun ist Herr Feuerbach dringend auf die Unterstützung angewiesen.

Martin hat eine GoFundMe-Seite eingerichtet, um Spenden für Summer zu sammeln. Jeder Beitrag, egal wie klein, hilft, die benötigte medizinische Versorgung für Summer sicherzustellen und gibt Hoffnung, sie bald wieder gesund und munter bei Martin zu haben.

Hier geht es zur Spendenseite für Summer

Teilen Sie gerne diesen Aufruf mit all euren Freunden, Verwandten und Bekannten. Gemeinsam können wir viele Menschen erreichen und Summer die besten Chancen auf eine vollständige Genesung geben.