Spiel & Spaß zur Osterzeit

Ostern steht vor der Tür und traditionell versteckt der Osterhase Eier und Süßigkeiten im Garten oder im Haus für die Kinder. Doch wie wäre es, wenn der Osterhase dieses Jahr auch ein paar Spiele ins Osternest legt?

Hier eine kleine aber feine Auswahl toller Spiele bekannter Hersteller für Groß und Klein:

Belratti (Kosmos)

Der Kunstfälscher Belratti führt mit gefälschten Bildern seit Jahrzehnten die Kunstwelt hinters Licht. Beim gleichnamigen kommunikativen Kartenspiel ermitteln zwei Spielgruppen – Maler und Museumsleiterinnen – gemeinsam, welche falschen Kunstwerke Belratti ihnen untergejubelt hat. Dazu wählt die Gruppe der Maler in jeder Runde aus den Handkarten jene aus, von denen sie vermuten, dass diese am besten zu den gerade vorgegebenen Themenkarten passen. Die Museumsexpertinnen sollten dann jene Karten aussortieren, die Belratti dazu gemogelt hat: Dialog und gute Assoziationsfähigkeit sind dabei gefragt.

Fang den Wurm (Schmidt Spiele)

Der frühe Vogel fängt den Wurm. So auch in dieser actiongeladenen Spiele-Neuheit: Der hungrige Specht hat es auf den Wurm im Baumstamm abgesehen und pickt munter drauf los. Alle Spielenden helfen dem Specht, an der richtigen Stelle zu klopfen, bis der grüne Geselle aus seinem Versteck hervorspringt. Farbige Markierungen geben an, wo der gefiederte Jäger picken darf, wenn das passende Ergebnis gewürfelt wird. Wer am Zug ist, wenn der quietschende Wurm plötzlich aus dem Baumstamm herausspringt, hat das Spiel gewonnen.

Eindeutig Zweideutig 2 (Piatnik)

Man kann es auf Verletzungen kleben oder als Straßenbelag verlegen: Wörter mit doppelter Bedeutung wie „Pflaster“ bilden die Grundidee des pfiffigen Memospiels „Eindeutig Zweideutig 2“. Die unterschiedlichen Wortbedeutungen machen das Suchen und Finden der zusammengehörenden Paare selbst für erwachsene, erfahrene Wortkünstler zur echten Herausforderung. Den grauen Zellen wird nicht nur ein gutes Gedächtnis, sondern auch einiges an gedanklicher Cleverness abverlangt.

Wir verlosen jedes Spiel ein Mal!

